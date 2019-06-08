Прикольные поздравления с днем рождения на 8 июня

Ваш день рождения указывает, что вы умны, благородны, обладаете широкими взглядами на жизнь и искусством общения.

Вы независимы и находчивы, любите заниматься делами, но иногда бываете очень загружены и нервны. Сохраняя беспристра­стность, вы сможете остаться спокойным.

Вы родились 8 июня, знак зодиака Близнецы. Вы можете быть творческой, художест­венной и обаятельной личностью. Даже если вы отчаялись или разочаро­вались, вы не долго остаетесь в унынии: ваш характер заставляет вас быстро начать действовать.

Часто вы легкомысленны и веселы, можете развлекать друзей своим остроумием. Вы также наделе­ны искусством дипломатии. Сочетая свой дар предвидения с изобретательным и аналитичным умом, вы разрабатываете ориги­нальные концепции.

Иногда вы можете представлять собой странную и противоречивую смесь противо­положностей, будучи впечатлительным и идеалистичным, и в то же время прагматичным.

Сохраняя уравновешенность с помощью вро­жденного чувства юмора, вы можете избежать разочарований.

Склонность заниматься собой может привести к положительному самоанализу и самосовершенствованию.

После 13 лет вас будут волновать пробле­мы, связанные с домом, семьей и с вашей эмоциональной жизнью. В 43 года у вас появится сильная потребность в самовыражении и самоутверждении, что заставит вас стать более уверенным, напористым и общитель­ным.

Когда вам будет 73 года, вы начнете развивать более аналитический и практический подход к жизни.

Поздравления

С днем рожденья. Желаю, чтобы этот год жизни обошелся без косяков и падений. Почаще мурчи и поменьше фырчи, влюбляйся с каждым днем и никогда не вздумай раскисать, смейся, мечтай и используй все свои таланты, возможности по полной программе. Удачи тебе и хэппи энда в каждой истории.

Я желаю позитива,

Много денег, креатива,

Нескончаемой удачи,

Где-нибудь на море дачу.

Плюс здоровья очень много,

Силы — как у носорога,

Чтоб на утро не болеть

И, конечно, не стареть.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, везенья!

Поздравляю с днем старения... Ой, то есть с днем рождения. Пусть кости не ломит, пусть песок не сыпется с тебя, пусть по-прежнему радуют веселые анекдоты, летает высоко душа. Пусть зубы не болят от вкусного торта, а все свечи на нем с первой попытки задуются тобой. Пусть радуют страстные, горячие ночи и безумно счастливые дни.

Ключи желаю от машины,

Чтоб не грустил ты никогда!

И все, что хочется мужчине –

Красавиц с формами всегда,

Пивка холодного побольше,

Соленой рыбки под него,

Чтоб длилось все всегда подольше,

Не раздражало ничего!

Жить кайфово, офигенно,

Нереально, несравненно,

Потрясающе, прекрасно,

Сказочно, роскошно, классно,

Вкусно, пряно, ярко, страстно,

Упоительно, потрясно,

С обожаньем, с вдохновеньем

Я желаю в день рожденья!

Дружище, желаю тебе в День Рожденья

Удачи корзину и бочку везенья

Желаю внимания женского пола

Просмотра с друзьями хоккея, футбола

Деньжищ, чтобы не было в них недостатка

А так же здоровье чтоб было в порядке!

Желаю стрессов избежать

И по ночам спокойно спать.

Пускай здоровый пофигизм

Твой укрепляет организм,

А чтобы тонус не страдал,

Почаще наполняй бокал.

Сегодня, в День Рожденья твой

Мы пожелать тебе готовы

Друзей, хранящих от врагов,

Чтоб стороною прошли невзгоды!

Здоровье, вера и добро

С тобой, чтоб были неразлучны,

А птицу счастья и любовь

Надежно мы к тебе приручим!

Поздравляю с днем рождения. Желаю в жизни крепких обнимашек и сладких целовашек, проблем мелких, как букашки и крепких нервов, как фисташки, нежного поля души в ромашках и полного отсутствия людей-какашек.