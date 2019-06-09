Поздравления с днем рождения на 9 июня: в прозе, стихах и открытках

Вы жаждете подняться по лестнице как материального. так и общественного успеха, вы честолюбивы и настойчивы. Однако препятствием на пути к цели может стать ваша недисциплинированность и упрямство.
Так как вы любите власть и командование, то иногда можете брать на себя ответственность и становиться весьма внушительным. Вам надо, однако, развивать в себе терпение и преодолевать диктаторские замашки.
Вы родились 9 июня, знак зодиака Близнецы. Вы очень общительны и веселы и извлекаете пользу из общения с женщинами.
У вас прекрасный художественный вкус и творческое восприятие жизни, вы любите музыку и танцы. Вас интересуют также взаимоотношения с людьми.
Благодаря самодисциплине вы способны проявить свои лучшие качества, включая способность достигать незаурядных результатов и преодолевать препятствия.
Вы можете быть настойчивым и свободолюбивым, но старайтесь не выходить за пределы своих возможностей и не вступать в конфликты с представителями власти.
После 12 лет вас станут беспокоить проблемы, связанные с домом, семьей и уверенность в будущем. Так будет продолжаться до 12 лет, когда вы вступите в период энергии, силы и уверенности. По достижении 72 лет вы захотите стать более аналитичным, практичным и вдумчивым.
Поздравления
Тебе в день рожденья хочу пожелать
Улыбки дарить и от счастья сиять,
Удачи вагон и везенья мешок,
Желаю, чтоб полным был твой кошелек,
Хорошего босса и дружных коллег,
Здоровья тебе и всем близким навек!
Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной,
Желаю бодрости с утра,
До самой ночи поздной.
Желаю в доме все иметь,
Желаю в жизни все успеть
Здоровье бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!
Хотим поздравить с днем рожденья,
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с Тобой.
В день рождения хочется сказать много важных слов, приятных комплиментов и заветных пожеланий. Пусть жизнь бьет ключом, не забывая останавливаться на ярких эпизодах, пусть рядом будут люди, с которыми можно покорить любую вершину, пусть годы дарят опыт и мудрость. Желаю, чтобы каждое поздравление с днем рождения было искренним, добрым и желанным. Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, финансового благополучия и душевного спокойствия. Чтобы в жизни было меньше забот и больше праздничных дней, чтобы исполнялось каждое загаданное желание, каждая заветная мечта становилась ближе к реальности. Пусть улыбка не сходит с губ в будние и выходные, пусть доход пополняет карман, а работа вдохновляет на новые открытия. С днем рождения, с днем исполнения желаний, с днем сюрпризов и подарков.
У Тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть мое простое поздравленье
Тоже станет радостью Твоей.
Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День Твоего рожденья!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!
Желаю жить Тебе сто лет
И жизнью наслаждаться,
Не знать ни горя и ни бед,
Почаще улыбаться.
Простить врагов, найти друзей
От всей души желаю.
Любить себя, любить людей,
Ведь люди удивляют!
Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.