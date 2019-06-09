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Поздравления с днем рождения на 9 июня: в прозе, стихах и открытках

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Поздравления с днем рождения на 9 июня: в прозе, стихах и открытках
09:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Сила воли и решительность га­рантируют вам невиданный успех.

Вы жаждете подняться по лестнице как материально­го. так и общественного успеха, вы честолюбивы и настойчивы. Однако препятствием на пути к цели может стать ваша недис­циплинированность и упрямство.

Так как вы любите власть и командование, то иногда можете брать на себя ответственность и ста­новиться весьма внушительным. Вам надо, однако, развивать в себе терпение и пре­одолевать диктаторские замашки.

Вы родились 9 июня, знак зодиака Близнецы. Вы очень общительны и веселы и извлека­ете пользу из общения с женщинами.

У вас прекрасный художественный вкус и творчес­кое восприятие жизни, вы любите музыку и танцы. Вас интересуют также взаимоотно­шения с людьми.

Благодаря самодисциплине вы способны проявить свои лучшие качества, включая способность достигать незаурядных резуль­татов и преодолевать препятствия.

Вы може­те быть настойчивым и свободолюбивым, но старайтесь не выходить за пределы своих возможностей и не вступать в конфликты с представителями власти.

После 12 лет вас станут беспокоить про­блемы, связанные с домом, семьей и уверенность в будущем. Так будет продолжаться до 12 лет, когда вы вступите в период энергии, силы и уверенности. По достижении 72 лет вы захотите стать более аналитичным, практичным и вдумчивым.

Поздравления

Тебе в день рожденья хочу пожелать

Улыбки дарить и от счастья сиять,

Удачи вагон и везенья мешок,

Желаю, чтоб полным был твой кошелек,

Хорошего босса и дружных коллег,

Здоровья тебе и всем близким навек!

Желаю счастья и добра,

Желаю жизни полной,

Желаю бодрости с утра,

До самой ночи поздной.

Желаю в доме все иметь,

Желаю в жизни все успеть

Здоровье бодрость сохранить

И много-много лет прожить.

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

Хотим поздравить с днем рожденья,

И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,

Пусть будет радость и покой,

А если очень будет грустно,

То знай, что мы всегда с Тобой.

Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения 

В день рождения хочется сказать много важных слов, приятных комплиментов и заветных пожеланий. Пусть жизнь бьет ключом, не забывая останавливаться на ярких эпизодах, пусть рядом будут люди, с которыми можно покорить любую вершину, пусть годы дарят опыт и мудрость. Желаю, чтобы каждое поздравление с днем рождения было искренним, добрым и желанным. Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, финансового благополучия и душевного спокойствия. Чтобы в жизни было меньше забот и больше праздничных дней, чтобы исполнялось каждое загаданное желание, каждая заветная мечта становилась ближе к реальности. Пусть улыбка не сходит с губ в будние и выходные, пусть доход пополняет карман, а работа вдохновляет на новые открытия. С днем рождения, с днем исполнения желаний, с днем сюрпризов и подарков.

У Тебя сегодня день рожденья,

Это самый радостный из дней.

Пусть мое простое поздравленье

Тоже станет радостью Твоей.

Пусть будет полон счастья дом,

И станет, без сомненья,

Прекрасным, светлым, добрым днем

День Твоего рожденья!

Чтоб всегда под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела.

В доме чтоб полноводной рекою

Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,

Стороною обходят ненастья,

От души мы добра Вам желаем,

Долгой жизни, здоровья и счастья!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

Желаю жить Тебе сто лет

И жизнью наслаждаться,

Не знать ни горя и ни бед,

Почаще улыбаться.

Простить врагов, найти друзей

От всей души желаю.

Любить себя, любить людей,

Ведь люди удивляют!

Оригинальные СМС поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.

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