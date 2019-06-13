Зеленые святки 2019: красивые поздравления с праздником в стихах

В народном календаре, с принятием христианства, к этим дням был приурочен праздник Троицы. В обрядах Зеленых святок приветствовали лето и начало летних полевых работ.
Поздравления
Праздник есть такой – Семик,
У него народный лик,
Он с языческих времен,
И загадок полон он!
С ним в права вступает лето,
Поздравляю тебя с этим!
И желаю всей душой
Встретить праздник нам родной!
Хоровод вокруг березы
Уже впору затевать,
И в душе метаморфозы
В этот праздник ощущать.
Этот день Семик зовется,
Предков дух в нем отражен,
В вашем сердце отзовется
Светлой радостью пусть он!
В Семик весна и лето навеки разойдутся
И солнышко окутает собою все поля,
И ветры буйные сегодня понесутся
Отсюда, вдаль, за горизонты, в тихие края.
Пусть в Семик с лучами радость поиграет
И надежда в сердце снова забредет,
Пусть Семик нам снова лето обещает
И все зазеленеет вмиг, и снова зацветет!
Меж весной и летом есть один рубеж
И сегодня на полях как будто бы мятеж:
Девушки и юноши танцуют у костра,
Урожая просят у небес с утра.
Пусть в эти Святки солнышко проснется
И лето яркой зеленью повсюду разольется,
Пусть Семик сегодня удачу принесет
И урожайный, точно, будет этот год!