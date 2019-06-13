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Зеленые святки 2019: красивые поздравления с праздником в стихах

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Зеленые святки 2019: красивые поздравления с праздником в стихах
08:32 Сегодня Телеграф

Зелёные святки - славянский народный праздничный комплекс весенне-летнего календарного периода, называемый также по главному дню - Семиком.

В народном календаре, с принятием христианства, к этим дням был приурочен праздник Троицы. В обрядах Зеленых святок приветствовали лето и начало летних полевых работ.

Поздравления

Праздник есть такой – Семик,

У него народный лик,

Он с языческих времен,

И загадок полон он!

 

С ним в права вступает лето,

Поздравляю тебя с этим!

И желаю всей душой

Встретить праздник нам родной!

Хоровод вокруг березы

Уже впору затевать,

И в душе метаморфозы

В этот праздник ощущать.

 

Этот день Семик зовется,

Предков дух в нем отражен,

В вашем сердце отзовется

Светлой радостью пусть он!

В Семик весна и лето навеки разойдутся

И солнышко окутает собою все поля,

И ветры буйные сегодня понесутся

Отсюда, вдаль, за горизонты, в тихие края.

Пусть в Семик с лучами радость поиграет

И надежда в сердце снова забредет,

Пусть Семик нам снова лето обещает

И все зазеленеет вмиг, и снова зацветет!

Меж весной и летом есть один рубеж

И сегодня на полях как будто бы мятеж:

Девушки и юноши танцуют у костра,

Урожая просят у небес с утра.

Пусть в эти Святки солнышко проснется

И лето яркой зеленью повсюду разольется,

Пусть Семик сегодня удачу принесет

И урожайный, точно, будет этот год!

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Поздравления, Поздравления в стихах, Троица 2019, Зеленые святки 2019.
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