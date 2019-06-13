Скачать
Четверг, 13.06.2019
Выборы в Раду: партия "Слуга народа" обнародовала список из 201 кандидата
Партия "Слуга народа" обнародовала список из 201 кандидата
Хомчак заявил, что бойцам ВСУ никто не давал команды не стрелять в ответ
Бойцам ВСУ никто не давал команды не стрелять в ответ
Букмекеры назвали фаворита Копа Америка-2019
Букмекеры назвали фаворита Копа Америка-2019
Софи Тернер прокомментировала слухи о романе с Мэйси Уильямс
Софи Тернер прокомментировала слухи о романе с Мэйси Уильямс

СМС-поздравления с Зелеными святками 2019 в стихах

Смотрите фото (4)
СМС-поздравления с Зелеными святками 2019 в стихах
14:39 Сегодня Телеграф

Зеленые святки или как еще называют Русальная неделя - праздничная неделя у славян, которая говорит о полноценном начале лета.

Береза являлась главным атрибутом праздника, ее еще называют Троицким деревцем. Принято было за селом, в лесу выбрать самую красивую молодую березу и нарядить дерево венками, лентами, бусинами. С ветками березы молодежь ходила с березой по селу, а также устанавливала ее на месте празднования.

Поздравления

Праздник есть такой – Семик,

У него народный лик,

Он с языческих времен,

И загадок полон он!

 

С ним в права вступает лето,

Поздравляю тебя с этим!

И желаю всей душой

Встретить праздник наш родной!

Зеленые святки 2019: дата, традиции и приметы праздника

В Семик весна и лето навеки разойдутся

И солнышко окутает собою все поля,

И ветры буйные сегодня понесутся

Отсюда, вдаль, за горизонты, в тихие края.

Пусть в Семик с лучами радость поиграет

И надежда в сердце снова забредет,

Пусть Семик нам снова лето обещает

И все зазеленеет вмиг и снова зацветет!

Зеленые святки 2019: традиции, обряды, какие травы святить на Троицу

Хоровод вокруг березы

Уже впору затевать,

И в душе метаморфозы

В этот праздник ощущать.

 

Этот день Семик зовется,

Предков дух в нем отражен,

В вашем сердце отзовется

Светлой радостью пусть он!

Зеленые святки 2019: красивые поздравления с праздником в стихах

Меж весной и летом есть один рубеж,

И сегодня на полях как будто бы мятеж:

Девушки и юноши танцуют у костра,

Урожая просят у небес с утра.

Пусть в эти Святки солнышко проснется,

И лето яркой зеленью повсюду разольется,

Пусть Семик сегодня удачу принесет

И урожайный, точно, будет этот год!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Поздравления, Поздравления в стихах, Троица 2019, Зеленые святки 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Голос" и националисты перенесли передачу предвыборных документов в ЦИК
02 Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов
03 "Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
04 Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
05 Недолго страдала: Марина Боржемская засветилась с новым мужчиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ющенко обратился к Луценко с просьбой вмешаться в дело о Межигорье
Ющенко обратился к Луценко с просьбой вмешаться в дело о Межигорье
Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
Зеленский пригласил Токаева посетить с визитом Киев
Зеленский пригласил Токаева в Украину
Влад Яма похвастался стальными мышцами: фото
Влад Яма похвастался стальными мышцами: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь