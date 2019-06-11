СМС поздравления с днем рождения на 11 июня

Идеализм и практичность играют одинаково важную роль в вашей жизни. Обладая здравым взглядом на жизнь и логическим мышлением, вы производите впечатление проницательного, хотя и впечатлительного человека.
Вы независимы и непостоянны, но дружелюбны, общительны и любите людей. Тем не менее, в вашем характере есть некоторая необычность или эксцентричность. Вы интересуетесь самыми разными вещами, и ваш блестящий ум предполагает, что вы по-своему подходите к проблемам и являетесь вдохновенным мыслителем.
Сразу понимая суть дела, вы обожаете учиться и можете быть весьма прозорливым. Вам придется преодолеть склонность к раздражительности, которая может разрушить ваше очарование и отдалить от вас близких людей.
Хотя вы обаятельны и привлекательны для самых разных людей, вам не следует вмешиваться в дела окружающих.
Дополнительное преимущество в виде врожденной интуиции может принести вам огромную пользу, так как вы, похоже, обладаете «шестым чувством» в отношении людей и событий.
После 10 лет в вашей жизни все более важную роль будут играть проблемы, связанные с домом, семьей и чувством безопасности.
Так будет продолжаться до 40 лет, а затем начнется период уверенности, самовыражения и общительности. В 70 лет вы захотите стать более аналитичным, практичным и вдумчивым.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!
С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!
***
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днём рождения!
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!
***
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.
***
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто,
Улыбок, смеха я желаю,
И пусть всё в жизни будет ок!