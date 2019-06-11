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СМС поздравления с днем рождения на 11 июня

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СМС поздравления с днем рождения на 11 июня
08:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 11 июня, знак зодиака Близнецы. Будучи исключительно честным, вы умеете оставаться деликатным при своей прямоте, обладая проницатель­ным практическим умом.

Идеализм и практичность игра­ют одинаково важную роль в вашей жизни. Обладая здра­вым взглядом на жизнь и ло­гическим мышлением, вы производите впе­чатление проницательного, хотя и впечатли­тельного человека.

Вы независимы и непостоянны, но друже­любны, общительны и любите людей. Тем не менее, в вашем характере есть некоторая не­обычность или эксцентричность. Вы интере­суетесь самыми разными вещами, и ваш блестящий ум предполагает, что вы по-своему подходите к проблемам и являетесь вдох­новенным мыслителем.

Сразу понимая суть дела, вы обожаете учиться и можете быть весьма прозорливым. Вам придется преодо­леть склонность к раздражительности, кото­рая может разрушить ваше очарование и от­далить от вас близких людей.

Хотя вы обаятельны и привлекательны для самых разных людей, вам не следует вмешиваться в дела окружающих.

Дополни­тельное преимущество в виде врожденной интуиции может принести вам огромную пользу, так как вы, похоже, обладаете «шес­тым чувством» в отношении людей и собы­тий.

После 10 лет в вашей жизни все более важную роль будут играть проблемы, свя­занные с домом, семьей и чувством безопас­ности.

Так будет продолжаться до 40 лет, а затем начнется период уверенности, само­выражения и общительности. В 70 лет вы захотите стать более аналитичным, практич­ным и вдумчивым.

 

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

 

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

 

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

Прикольные поздравления с днем рождения

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

***

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

 

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днём рождения!

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

***

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

 

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

***

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

 

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Оригинальные поздравления с днем рождения

Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

 

Удача пусть сопровождает,

Здоровье будет на все сто,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть всё в жизни будет ок!

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