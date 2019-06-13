Прикольные поздравления с днем рождения на 13 июня

Вы родились 13 июня, знак зодиака Близнецы. У вас необыкновенно изобретательный ум, который способен быстро оценивать ха­рактеры окружающих людей.

Присущий вам яркий практичес­кий ум, указывает, что вы — социально ориентированный идеалист с сильным сознанием иерархии ценностей. Вы мыслите здраво и можете заниматься созданием прочной ба­зы для своей будущей жизни.

Работа имеет для вас огромное значение, и вы часто до­стигаете преуспевания кропотливым и напря­женным трудом.

Только будьте осторожны, чтобы не стать слишком косным или упрямым в своих взглядах на жизнь и тем самым не разрушить все свое очарование.

Вам нравится делать свою работу хорошо и гордиться ею. Вообще вы очень лояльны, склонны серьезно воспринимать свою ответ­ственность, но можете также предпочесть здравому смыслу дружелюбие и радушие.

Вы идеалистичны и чувствуете, что ваши талан­ты даны вам не напрасно, когда можете использовать их для помощи другим. Посколь­ку вы также очень деловиты, то можете быть сострадательным прагматиком.

После 8 лет вы станете чувствительнее и задумаетесь о будущем, уделяя основное внимание своей домашней жизни.

В 38 лет появляется сильная потребность в самовыра­жении и уверенности в себе, заставляющая вас стать более общительным, самоуверен­ным и властным. Следующий поворотный момент происходит примерно в 68 лет, когда вы принимаете более аналитичный и праг­матичный подход к жизни и пытаетесь улуч­шить мир.

Я желаю позитива,

Много денег, креатива,

Нескончаемой удачи,

Где-нибудь на море дачу.

Плюс здоровья очень много,

Силы — как у носорога,

Чтоб на утро не болеть

И, конечно, не стареть.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, везенья!

Желаю скатерть самобранку,

А на ней пивка с таранкой,

Дорогого кофе в зернах,

Коньячка с икрою черной,

Шашлычка с дымком пахучим

И шампанского покруче,

Ананасов и бананов,

Всех — по десять килограммов,

А еще мешок с деньгами

И шкатулку с чудесами,

Со здоровьем сундучок,

Чтоб всегда был "бодрячок",

Сотню лет прожить, кайфуя.

С днем рождения, целую!

Жить кайфово, офигенно,

Нереально, несравненно,

Потрясающе, прекрасно,

Сказочно, роскошно, классно,

Вкусно, пряно, ярко, страстно,

Упоительно, потрясно,

С обожаньем, с вдохновеньем

Я желаю в день рожденья!

Поздравляю с днем рождения!

Пусть жизнь будет, как варенье:

Сладкой, яркой, очень вкусной

И, конечно же, не грустной.

Пусть удача тебя схватит,

Дивной радостью окатит,

Насует в карманы счастья —

Оно будет в твоей власти.

А судьба придаст везения,

Уберет твои сомнения,

Чтоб работалось и пелось,

В новый день идти хотелось!

Желаю стрессов избежать

И по ночам спокойно спать.

Пускай здоровый пофигизм

Твой укрепляет организм,

А чтобы тонус не страдал,

Почаще наполняй бокал.

Охапку счастья пожелаю,

Здоровых лет — большой букет,

Ведро удачи, полное до краю,

И денег на крутой кабриолет.

Большой мешок с любовью,

Канистру полную добра,

Цистерну, что объятьями полна,

А также толстого кота.

еще воздушный шар мечтания,

Огромный дом, где есть уют,

Вагон людского обаяния

И место, где всегда все ждут!

Поздравляю с днем рожденья!

Желаю море наслажденья.

Постарайся так отметить,

Чтоб звездой стать в интернете.

Смело воплощай идеи,

Пусть на все хватает денег.

Не грусти, живи красиво,

Будь всегда на позитиве!

Поздравляю с днем рождения!

Шлю удачи килограмм,

Тонну страсти и везения,

Красоты — назло годам.

Воз успехов тяжеленный,

Да такой, что не поднять,

А еще — немного лени,

Чтоб в труде не уставать!

Желаю жить всегда безбедно,

Ажурно, весело, волшебно,

Шагать с удачей по дорожкам,

Рыдать от счастья, но немножко.

Делиться радостью со всеми,

Ловить успех в любимом деле,

На позитиве плыть красиво.

И чтоб тебе всегда фартило.