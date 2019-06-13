Прикольные поздравления с днем рождения на 13 июня

Присущий вам яркий практический ум, указывает, что вы — социально ориентированный идеалист с сильным сознанием иерархии ценностей. Вы мыслите здраво и можете заниматься созданием прочной базы для своей будущей жизни.
Работа имеет для вас огромное значение, и вы часто достигаете преуспевания кропотливым и напряженным трудом.
Только будьте осторожны, чтобы не стать слишком косным или упрямым в своих взглядах на жизнь и тем самым не разрушить все свое очарование.
Вам нравится делать свою работу хорошо и гордиться ею. Вообще вы очень лояльны, склонны серьезно воспринимать свою ответственность, но можете также предпочесть здравому смыслу дружелюбие и радушие.
Вы идеалистичны и чувствуете, что ваши таланты даны вам не напрасно, когда можете использовать их для помощи другим. Поскольку вы также очень деловиты, то можете быть сострадательным прагматиком.
После 8 лет вы станете чувствительнее и задумаетесь о будущем, уделяя основное внимание своей домашней жизни.
В 38 лет появляется сильная потребность в самовыражении и уверенности в себе, заставляющая вас стать более общительным, самоуверенным и властным. Следующий поворотный момент происходит примерно в 68 лет, когда вы принимаете более аналитичный и прагматичный подход к жизни и пытаетесь улучшить мир.
Я желаю позитива,
Много денег, креатива,
Нескончаемой удачи,
Где-нибудь на море дачу.
Плюс здоровья очень много,
Силы — как у носорога,
Чтоб на утро не болеть
И, конечно, не стареть.
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья!
Желаю скатерть самобранку,
А на ней пивка с таранкой,
Дорогого кофе в зернах,
Коньячка с икрою черной,
Шашлычка с дымком пахучим
И шампанского покруче,
Ананасов и бананов,
Всех — по десять килограммов,
А еще мешок с деньгами
И шкатулку с чудесами,
Со здоровьем сундучок,
Чтоб всегда был "бодрячок",
Сотню лет прожить, кайфуя.
С днем рождения, целую!
Жить кайфово, офигенно,
Нереально, несравненно,
Потрясающе, прекрасно,
Сказочно, роскошно, классно,
Вкусно, пряно, ярко, страстно,
Упоительно, потрясно,
С обожаньем, с вдохновеньем
Я желаю в день рожденья!
Поздравляю с днем рождения!
Пусть жизнь будет, как варенье:
Сладкой, яркой, очень вкусной
И, конечно же, не грустной.
Пусть удача тебя схватит,
Дивной радостью окатит,
Насует в карманы счастья —
Оно будет в твоей власти.
А судьба придаст везения,
Уберет твои сомнения,
Чтоб работалось и пелось,
В новый день идти хотелось!
Желаю стрессов избежать
И по ночам спокойно спать.
Пускай здоровый пофигизм
Твой укрепляет организм,
А чтобы тонус не страдал,
Почаще наполняй бокал.
Охапку счастья пожелаю,
Здоровых лет — большой букет,
Ведро удачи, полное до краю,
И денег на крутой кабриолет.
Большой мешок с любовью,
Канистру полную добра,
Цистерну, что объятьями полна,
А также толстого кота.
еще воздушный шар мечтания,
Огромный дом, где есть уют,
Вагон людского обаяния
И место, где всегда все ждут!
Поздравляю с днем рожденья!
Желаю море наслажденья.
Постарайся так отметить,
Чтоб звездой стать в интернете.
Смело воплощай идеи,
Пусть на все хватает денег.
Не грусти, живи красиво,
Будь всегда на позитиве!
Поздравляю с днем рождения!
Шлю удачи килограмм,
Тонну страсти и везения,
Красоты — назло годам.
Воз успехов тяжеленный,
Да такой, что не поднять,
А еще — немного лени,
Чтоб в труде не уставать!
Желаю жить всегда безбедно,
Ажурно, весело, волшебно,
Шагать с удачей по дорожкам,
Рыдать от счастья, но немножко.
Делиться радостью со всеми,
Ловить успех в любимом деле,
На позитиве плыть красиво.
И чтоб тебе всегда фартило.