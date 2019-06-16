Поздравления в прозе с Днем отца 2019

Государственным этот праздник в нашей стране стал только в 2019 году - правительство вынесло решение 8 мая.

Как и в большинстве стран мира, День отца в Украине отмечается в третье воскресенье июня. В 2019 году праздник выпадает на 16 июня.

Этот праздник отмечают почти в четырех десятках стран, в частности, США, Канаде, ЮАР, Японии, Франции, Швейцарии, Великобритании и Ирландии. Кроме того, День отца также отмечают в Грузии - 3 октября, Италии - 19 марта, Южной Корее - 8 мая, Польше - 23 июня.

Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

Папочка, поздравляю тебя с днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои, и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.

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Поздравляем Вас с важным и значимым праздником — Днем отца. В жизни каждого из нас отец играет важную роль, являясь гарантом защиты, мудрым советчиком и другом. Желаем Вам семейного благополучия, гордости за детей, здоровья и веры в свои силы.

Хочу поздравить тебя, любимый отец, с твоим днем! Ты отличный папа и прекрасный муж для нашей любимой мамы! Продолжай в том же духе, становись все успешнее и сильнее физически и морально! А самое главное — будь всегда здоров! Я тебя очень люблю и горжусь тем, что у меня такой замечательный отец!

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Нет на свете сильнее человека, мудрее человека, преданнее человека, чем отец. Это слово всегда вселяет уверенность в то, что тебя поддержат и поймут, защитят и протянут руку, рассудительно дадут совет и помогут. С днем отца!

Дорогой папа, поздравляю тебя с днем отца! Ты поистине заслуживаешь данного праздника, и я хочу пожелать тебе всего доброго, позитивного и наилучшего. Желаю сил, как у богатыря, чтобы хватало на всех нас, цементного здоровья, мешок счастья в придачу, много разнообразного отдыха, положительных эмоций в кругу твоей семьи и денежный запас, естественно нескончаемый.

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Поздравляю с Днем отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днем отцовство дарит тебе ощущения важности, необходимости, поддержки и любви!

Поздравляю с Днем отца. Желаю всегда, сколько бы лет тебе не было и в каком возрасте не было твое чадо, оставаться крепким, смелым, справедливым, честным, веселым, проницательным, добрым отцом, которого любят, ценят, уважают и понимают с полуслова!

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Поздравляю с Днем отца и желаю всегда оставаться настоящим примером силы, мужества, ответственности, чести, достоинства, справедливости, доброты и милосердия. Желаю никогда не оставлять без внимания и заботы свое чадо, дорожить каждой счастливой минуткой, проведенной вместе и всегда обладать возможностями для обеспечения чудесной жизни своему ребенку.