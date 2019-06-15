Интересные поздравления с Троицей 2019: проза и открытки

На пятидесятый день после Пасхи празднуется День Святой Троицы или Пятидесятницы, как его еще называют в народе.

Под Троицей понимается образ божественной семьи: Отца, Сына и Святого духа. Этот праздник стал широко распространен на Руси с 14 века благодаря стараниям Сергия Радонежского, почитаемого в народе святого. Троица олицетворяла необходимость освобождения от всего духовно чуждого, в этот день святой огонь, сошедший на каждого из апостолов, дал им силы и благодать для устроения Святой церкви на земле, для проповеди Слова Божия в мире. Троица почитается в народе как большой праздник, в этот день хозяйки моют полы, украшают дома зелеными ветками, так как этот день связан с почитанием растительности как символа возобновленной весны и продолжения жизни.

Поздравления

Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!

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Поздравляем Вас с прекрасным святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви.

Поздравляем со светлым православным праздником - Троицей! Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

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Поздравляю с Троицей и хочу пожелать, чтобы в твою жизнь стучались только добрые вести, чтобы каждый день в тебе находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не погас свет блага и счастья, чтобы на твоем пути всегда горел зеленый свет к успеху, процветанию и исполнению желаний.

С днем Троицы. Пускай Святая Троица сопутствует по жизни, и оберегает от горя, несчастья и негатива. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах, удачи и везения в любых начинаниях.

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Хочется поздравить весь христианский мир со светлым праздником Троицы и пожелать всем людям добра, крепкого здоровья и несокрушимой веры в Господа. Пусть вас всегда окружают родные и любимые люди, в вашем доме царит счастье и покой, а ваша душа всегда будет спокойна и готова к состраданию!

Поздравляю с праздником - Троицы! Желаю духовного единения в кругу семьи. Крепких и мирных взаимоотношений, поддержки, любви, внимания и душевного благополучия. Пусть чистота, зелень и гармония поселятся в вашем доме и сердцах!

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В праздник Троицы искренне поздравляю и пожелать хочу света и радости в жизни, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира над головой и солнечной погоды за окном.

Поздравляю с теплым праздником - Троицы! Желаю летнего настроения и благополучия личного счастья, крепкой семьи. Господней опеки и чистоты помыслов. Пусть уходят все горести, уступая дорогу свету, достатку и любви!