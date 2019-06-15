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Суббота, 15.06.2019
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СМС-поздравления с днем рождения на 15 июня

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СМС-поздравления с днем рождения на 15 июня
08:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Рожденные 15 июня являются прямой иллюстрацией поговорки "Железный кулак в бархатной перчатке".

Не склонный к спорам и разногласиям, вы добиваетесь своего, используя обаяние и харизму. Даже когда вы решаете играть жестко, другие могут и не заметить, что борьба уже началась. Вы весьма практичны, но достаточно гибки, чтобы вовремя приспособиться к людям и обстоятельствам. В поиске гармонии и совершенства вы рассматриваете все стороны проблемы, но временами вам сложно прийти к какому-то решению, и парализующий эффект нерешительности может повлиять на то, что вы упустите некоторые открывающиеся перед вами возможности.

Рожденные 15 июня признают необходимость поддержания хорошей физической формы — непременного условия сексуальной притягательности, однако влияние Венеры может проявиться в том, что эти люди, как правило, слишком увлечены поиском жизненных удовольствий, подвержены лени, самолюбованию. В конечном итоге эти пороки приводят к проблеме лишнего веса, даже тучности. Рожденным 15 июня следует регулярно заниматься физическими упражнениями, включающими ходьбу, бег, аэробику. Большинству из тех, кто родился 15 июня, нужно тщательно контролировать свою диету и не отказываться от здоровой пищи, которая им предлагается. К счастью, у рожденных 15 июня, как, впрочем, и у всех Близнецов, проблемы со здоровьем и состоянием нервной системы встречаются редко.

Рожденные 15 июня полагаются на свой шарм, который, как они считают, поможет им осуществить задуманное и добиться желаемого. Таким образом, их основные таланты проявляются открыто и обязательно с привлечением внимания других людей. В самом деле, обаянию рожденных 15 июня можно позавидовать. Они умудряются склонить окружающих к своей точке зрения и извлечь из этого выгоду. Все, что нужно большинству из них, — это ощутить признание общества; однако есть и такие, кто пользуется своим природным даром обольстителя с коварным расчетом или злым умыслом. Для таких людей особенно важен материальный вопрос. Для рожденных в этот день привлекательность в самом широком смысле этого слова имеет очень большое значение. Если природа не наградила их хорошими внешними данными, они с успехом используют для обольщения свои интеллектуальные способности. Если и это не срабатывает, в ход идут хитрость, красноречие или тонкое понимание человеческой психологии.

Поздравления

С днем рождения поздравляю!

Пусть фартит тебе всегда.

Радости, здоровья, денег

Я желаю для тебя.

Поздравляю, поздравляю!

Много радости желаю,

Много денег и любви,

Успеха, славы впереди,

Долголетия и счастья.

Пусть уходят все ненастья.

Красочных тебе событий,

Радости, добра,

Удивлений и открытий,

С днем рождения тебя!

Поздравляю с днем рожденья

И желаю вдохновенья,

Лет до ста счастливо жить,

По реке удачи плыть!

С прекрасным днем рождения,

Веселья, настроения,

Чтоб было все отлично,

Живи оптимистично.

Пусть будет в жизни сказка,

И от любимых ласка.

Красивые поздравления в прозе с днем рождения

Пусть мечты сбываются,

Мудрость добавляется,

Здоровье улучшается,

Пусть светится душа!

Бери от жизни смело

Всё то, чего хотелось.

Поздравляем, поздравляем

С днем рождения тебя!

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