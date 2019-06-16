День медика 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на его развитие.

Поздравления

Сегодня поздравляем всех,

Кто носит имя "медработник".

Пусть вам сопутствует успех,

Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,

За сердце чуткое, большое

Желаем, чтоб всегда везло

И не встречалось в жизни горе!

Быть медиком - ответственное дело,

Чужую жизнь тебе доверила судьба,

Бывает так, что нервы на пределе,

Но людям без врача никак нельзя!

Сегодня праздник твой профессиональный,

И с благодарностью большой хочу сказать,

Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,

За то, что избран ты другому помогать!

Здоровья, счастья и добра желаю,

Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!

Пускай в работе будет лад и процветание,

В семье любовь и понимание царит!

Работа медика всегда

Была и есть в почете,

Благодарим вас за добро,

Что людям вы несете!

Желаем счастья и любви,

Хороших пациентов.

Чтоб ваша жизнь была полна

Хороших лишь моментов!

Пожелать здоровья вам

Очень важно и почетно.

За всех медиков я сам

Десять грамм приму охотно.

Ради праздника такого,

А День медика - раз в год,

Вот что я желаю снова:

Очень вам пускай везет!

Кто о чем - я об одном:

Радости, удач во всем,

У вас будет все пучком!

Счастья, мира вашим семьям,

Добрых, искренних друзей,

Безграничного везенья,

Светлых и хороших дней.

Благодарных пациентов

И самим здоровья вам,

Много радостных моментов

И всех благ. Ура врачам!