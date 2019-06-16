День медика 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на его развитие.
Поздравления
Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя "медработник".
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.
За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!
Быть медиком - ответственное дело,
Чужую жизнь тебе доверила судьба,
Бывает так, что нервы на пределе,
Но людям без врача никак нельзя!
Сегодня праздник твой профессиональный,
И с благодарностью большой хочу сказать,
Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,
За то, что избран ты другому помогать!
Здоровья, счастья и добра желаю,
Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!
Пускай в работе будет лад и процветание,
В семье любовь и понимание царит!
Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несете!
Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!
Пожелать здоровья вам
Очень важно и почетно.
За всех медиков я сам
Десять грамм приму охотно.
Ради праздника такого,
А День медика - раз в год,
Вот что я желаю снова:
Очень вам пускай везет!
Кто о чем - я об одном:
Радости, удач во всем,
У вас будет все пучком!
Счастья, мира вашим семьям,
Добрых, искренних друзей,
Безграничного везенья,
Светлых и хороших дней.
Благодарных пациентов
И самим здоровья вам,
Много радостных моментов
И всех благ. Ура врачам!