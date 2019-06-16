Лучшие поздравления с Днем медицинского работника в прозе и открытках

Из года в год в третье воскресенье июня в Украине празднуют День медицинского работника.

Этот день стал традиционным праздником после издания Указа Президента Украины от 1994 года. Наше государство уделяет много внимание сфере медицинской помощи: профилактика и принципы здорового образа жизни провозглашаются главным содержанием деятельности всех заведений, формируется новая система управления, которая базируется на принципах рыночной экономики с использованием методов современного менеджмента, вводится семейная медицина и медицинское страхование, реформируется медицинское образование.

Поздравления

Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю большущих успехов в вашем благородном и таком необходимом труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!

Поздравляем с профессиональным праздником тех людей, чей белый халат служит для пациентов символом надежды, помощи и облегчения страданий. Желаем Вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия, спокойствия и счастья в Ваших семьях. Пусть благодарные Вам люди на долгие годы запомнят Ваш добросовестный труд, ответственность и заботу.

Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.

Спасать жизни людей, сопереживать им, лечить их боль в любом ее проявлении — это труд, который отнимает много времени, которое можно было бы потратить на себя. Но медик — это человек, который в первую очередь протянет руку помощи окружающим. Спасибо, что вы есть! С днем медицинского работника!