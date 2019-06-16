Красивые поздравления с Днем медика на украинском языке

Трудно представить нашу жизнь без медицины.

Любой человек, независимо от пола и возраста стремится быть здоровым, прожить активную жизнь. И нет в мире более ответственной профессии чем врач. Врачи спасают жизни, а потому заслуживают уважения и почета не только в свой профессиональный праздник. День медицинского работника традиционно празднуется в нашей стране как праздник людей, которые посвятили себя благородному делу сохранения жизни и здоровья сограждан.

Эта дата давно вышла за рамки сугубо профессионального праздника, ведь в мире нет ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не обращался за помощью к врачам.

Поздравления

Вітаю з Днем медика. Бажаю завжди залишатися справжнім борцем за здоров’я, справжнім супротивником будь-якої недуги. Успіхів у роботі та відмінних результатів лікування, удачі в житті і чудового настрою без змін.

В день медичного працівника, хочеться подякувати нашим медикам за збережені життя та здоров’я! Бажаємо вам світлих перспектив, міцного імунітету від хвороб і конфліктів. Розвитку, прогресу і колосальних досягнень у вашій професійній сфері. Гарного настрою, чуйності, добра і успіхів!

Дорогі друзі! Вітаємо вас з Днем медика, так як ви, як ніхто, заслуговуєте самих теплих побажань і щирих слів подяки. Нам залишається тільки здогадуватися, звідки ви берете стільки сил, щоб допомагати людям справлятися з їх недугами, долати перешкоди в боротьбі за здоров’я, підтримувати в них позитивний дух. Низький вам уклін, шановні медики, за вашу щогодинну корисну працю!

Медичні працівники лікують нас і наші душі. Ми особливо вдячні за ту турботу і участь, якими вони нас нагороджують у важкі хвилини хвороби. Бажаємо Вам терпіння у роботі з пацієнтами та особливого життєлюбства, тому що Ви, як ніхто, усвідомлюєте безцінність людського життя.

Дорогі наші лікарі та медичні працівники! Сьогодні, в ваше свято, ми бажаємо, щоб у вашому житті було більше щастя і радості! Щоб було менше хворих, але була більша зарплата! Щоб всі пацієнти одужували мерщій! Щоб не виникало труднощів у роботі і в житті! Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас за допомогою. Адже ви допомагаєте нам вилікуватися від усіх хвороб!

Дорогі наші лікарі, медсестри, фельдшери та санітари, вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо бути здоровими, успішними, енергійними медиками. Нехай ваша зарплата росте в геометричній прогресії, а кількість вдячних пацієнтів не зменшується ніколи.