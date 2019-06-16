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Воскресенье, 16.06.2019
День медицинского работника 2019: нежные поздравления в открытках (Фото)
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День медицинского работника 2019: нежные поздравления в открытках (Фото)

В этот день страна отмечает День медицинского работника. Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую активную жизнь, а для этого надо предупреждать появление болезни или лечить, если она уже появилась. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть - это здоровье свое и своих близких, а это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств.
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