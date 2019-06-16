Поздравления с днем рождения на 16 июня в стихах, прозе и открытках

Интересное сочетание высоких идеалов и вполне земного стремления к деньгам и роскоши указывает, что вы можете колебаться между двумя крайностями.
С одной стороны, вы хотите иметь дорогой и модно обустроенный дом и вести роскошную жизнь, а с другой стороны, охотно жертвуете многим ради своих идеалов. Решение этого противоречия можно найти в каком-то полезном начинании, которое принесет вам также материальный успех.
Вы родились 16 июня, знак зодиака Близнецы. Вы оригинальны, придерживаетесь широких взглядов и нуждаетесь в свободе.
Вы обладаете острым умом и восприимчивостью к новому, способны принимать решения за доли секунды и можете интересоваться социальными реформами.
Вы смотрите на жизнь с передовых позиций и высоко цените науку. Путешествия могут быть вашим любимым занятием.
Иногда вы удивительно великодушны и добры с теми, кого любите. В другое время вы, возможно, довольно деспотичны или властны. Избегайте проявлений нетерпения или беспокойства. Если вам возражают, вы упрямо стоите на своем скорее из-за бунтарского нрава, чем из-за действительной убежденности.
В идеале вам следует находиться в положении, в котором ваше мужество и умение мыслить большими категориями могут выдвинуть вас на первый план в качестве лидера.
Будучи по характеру общительным, вы легко сходитесь с людьми и обладаете блестящей способностью видеть благоприятные возможности. Пока вы верите в себя, ваш трезвый подход, оригинальные идеи и интуиция обеспечивают вам успех.
После 5 лет семья и защищенный дом становятся для вас очень важными. Проявляются и ваши эмоциональные потребности. Так продолжается до 35 лет, когда возрастает ваша уверенность в себе и сила, что помогает вам стать более убежденным и способным к самовыражению. В 65 лет вы начнете размышлять о жизни и относиться к ней более вдумчиво.
Поздравления
С Днём Рождения тебя,
Пусть будет счастья на года,
Сбываются все-все мечты,
И каждый день в большой любви!
Достаток чтоб огромный был,
Никто тебя чтоб не забыл,
А на душе было тепло,
На остальное всё равно!
Желаю здоровья, успехов, достатка!
И деньги чтоб липли к ладошкам и пяткам!
Желаю удачи и верных друзей
Огромного счастья и солнечных дней!
Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной,
Желаю бодрости с утра,
До самой ночи поздной.
Желаю в доме все иметь,
Желаю в жизни все успеть
Здоровье бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
С Днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют Твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.
С Днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как Ты, — приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у Тебя всегда всего было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, чувств и эмоций, силы, смелости... Но главное, чтобы в нужную минуту у Тебя всегда было бы то, что Тебе нужно.
День рожденья праздник для души,
Я Тебя сегодня поздравляю,
Сбудутся заветные мечты,
Море счастья и любви желаю!
Удач побольше на пути,
И счастья ниточку найти.
Найти того, кто дорог будет,
И кто Тебя не позабудет.
С Днем рождения!
С Днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных, радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с Тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра Твоему дому. И пусть Тебе улыбнется удача!
Сегодня у Тебя радостный день — День рождения! Посмотри вокруг: друзья, цветы, музыка, сладости! Желаю Тебе, чтобы не только сегодня, но и всегда рядом были верные, любящие Тебя друзья! Чтобы не только сегодня, но и каждый день Твои глаза радовали волшебные цветы, а душа была наполнена звуками прекрасной музыки! И пусть жизнь Твоя будет такой же сладкой, как Твой именинный торт! Здоровья Тебе, веселья, жизненных успехов и побед, интересных встреч и добрых друзей! С праздником!