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Поздравления с днем рождения на 16 июня в стихах, прозе и открытках

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Поздравления с днем рождения на 16 июня в стихах, прозе и открытках
09:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы умны и практичны, проница­тельны, независимы и сильны.

Интересное сочетание высоких идеалов и вполне земного стремления к деньгам и роскоши указывает, что вы можете колебаться между двумя крайностями.

С одной стороны, вы хотите иметь дорогой и модно обустроенный дом и вести роскошную жизнь, а с другой сторо­ны, охотно жертвуете многим ради своих идеалов. Решение этого противоречия можно найти в каком-то полезном начинании, кото­рое принесет вам также материальный успех.

Вы родились 16 июня, знак зодиака Близнецы. Вы оригинальны, придерживаетесь широ­ких взглядов и нуждаетесь в свободе.

Вы обладаете острым умом и восприимчиво­стью к новому, способны принимать реше­ния за доли секунды и можете интересовать­ся социальными реформами.

Вы смотрите на жизнь с передовых позиций и высоко цените науку. Путешествия могут быть вашим лю­бимым занятием.

Иногда вы удивительно великодушны и добры с теми, кого любите. В другое время вы, возможно, довольно деспотичны или властны. Избегайте проявлений нетерпения или беспокойства. Если вам возражают, вы упрямо стоите на своем скорее из-за бунтар­ского нрава, чем из-за действительной убеж­денности.

В идеале вам следует находиться в поло­жении, в котором ваше мужество и умение мыслить большими категориями могут вы­двинуть вас на первый план в качестве лиде­ра.

Будучи по характеру общительным, вы легко сходитесь с людьми и обладаете блес­тящей способностью видеть благоприятные возможности. Пока вы верите в себя, ваш трезвый подход, оригинальные идеи и инту­иция обеспечивают вам успех.

После 5 лет семья и защищенный дом становятся для вас очень важными. Проявля­ются и ваши эмоциональные потребности. Так продолжается до 35 лет, когда возраста­ет ваша уверенность в себе и сила, что помо­гает вам стать более убежденным и способ­ным к самовыражению. В 65 лет вы начнете размышлять о жизни и относиться к ней более вдумчиво.

 Поздравления

С Днём Рождения тебя,

Пусть будет счастья на года,

Сбываются все-все мечты,

И каждый день в большой любви!

Достаток чтоб огромный был,

Никто тебя чтоб не забыл,

А на душе было тепло,

На остальное всё равно!

Желаю здоровья, успехов, достатка!

И деньги чтоб липли к ладошкам и пяткам!

Желаю удачи и верных друзей

Огромного счастья и солнечных дней!

Желаю счастья и добра,

Желаю жизни полной,

Желаю бодрости с утра,

До самой ночи поздной.

Желаю в доме все иметь,

Желаю в жизни все успеть

Здоровье бодрость сохранить

И много-много лет прожить.

СМС-поздравления с днем рождения

С Днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют Твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

С Днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как Ты, — приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у Тебя всегда всего было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, чувств и эмоций, силы, смелости... Но главное, чтобы в нужную минуту у Тебя всегда было бы то, что Тебе нужно.

День рожденья праздник для души,

Я Тебя сегодня поздравляю,

Сбудутся заветные мечты,

Море счастья и любви желаю!

Удач побольше на пути,

И счастья ниточку найти.

Найти того, кто дорог будет,

И кто Тебя не позабудет.

С Днем рождения!

С Днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных, радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с Тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра Твоему дому. И пусть Тебе улыбнется удача!

Прикольные поздравления с днем рождения

Сегодня у Тебя радостный день — День рождения! Посмотри вокруг: друзья, цветы, музыка, сладости! Желаю Тебе, чтобы не только сегодня, но и всегда рядом были верные, любящие Тебя друзья! Чтобы не только сегодня, но и каждый день Твои глаза радовали волшебные цветы, а душа была наполнена звуками прекрасной музыки! И пусть жизнь Твоя будет такой же сладкой, как Твой именинный торт! Здоровья Тебе, веселья, жизненных успехов и побед, интересных встреч и добрых друзей! С праздником!

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