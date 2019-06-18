Поздравления с днем рождения на 18 июня в стихах и открытках

Вы родились 18 июня, знак зодиака Близнецы. Вы сообразительны, можете быть остроумным и настойчивым, прямым и честным.

Вы чрезвычайно умны, общи­тельны и самоуверенны, наде­лены многими талантами, ду­шевно восприимчивы, благо­родны и оптимистичны. Так как у вас грандиозные планы, вам необходимо только при­менить самодисциплину, чтобы воплотить их в жизнь.

Вы хорошо владеете словом и можете стать известным писателем. Однако вы должны остерегаться нетерпеливости, уп­рямства или вспыльчивости. В вашей жизни будет постоянно присутствовать желание учиться.

Так как вы обаятельны и имеете вкус к театральности, вам необходимо выражать себя и испытывать радости жизни. Вы также склонны к философии, что помогает вам ви­деть взаимосвязи между событиями.

Чем больше вы развиваете свою интуицию, тем легче принимаете решения. Обычно вы возражаете против постороннего вмешательст­ва.

До 32 лет вас будут занимать проблемы, касающиеся ваших эмоциональных потреб­ностей, безопасности и семьи с сильным ак­центом на домашней жизни.

Около 33 лет произойдет резкий поворот, и начнется пери­од сильной потребности в самовыражении. В это время вы становитесь более уверенным в своих силах и смелым, а также в вас пробу­ждается любовь к приключениям. После 63 лет вы станете относиться к жизни более практично, аналитично и методично.

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю

И еще раз поздравляю!

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Поздравляя с днем рожденья,

Пожелать хочу веселья,

Не тужить и не грустить,

А всегда счастливо жить!

Радости, любви, достатка,

Чтоб тебе жилось лишь сладко!

Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

С днем рожденья поздравляю,

Пожелаю от души

Исполнения желаний,

Покорения вершин!

Положительных эмоций,

Солнца, света и тепла,

Что бы долгая дорога

В удовольствие была.

Каждый день встречать с улыбкой,

Не грустить и не болеть,

Наслаждаться каждым часом,

Ни о чем не сожалеть!