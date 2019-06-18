Поздравления с днем рождения на 18 июня в стихах и открытках

Вы чрезвычайно умны, общительны и самоуверенны, наделены многими талантами, душевно восприимчивы, благородны и оптимистичны. Так как у вас грандиозные планы, вам необходимо только применить самодисциплину, чтобы воплотить их в жизнь.
Вы хорошо владеете словом и можете стать известным писателем. Однако вы должны остерегаться нетерпеливости, упрямства или вспыльчивости. В вашей жизни будет постоянно присутствовать желание учиться.
Так как вы обаятельны и имеете вкус к театральности, вам необходимо выражать себя и испытывать радости жизни. Вы также склонны к философии, что помогает вам видеть взаимосвязи между событиями.
Чем больше вы развиваете свою интуицию, тем легче принимаете решения. Обычно вы возражаете против постороннего вмешательства.
До 32 лет вас будут занимать проблемы, касающиеся ваших эмоциональных потребностей, безопасности и семьи с сильным акцентом на домашней жизни.
Около 33 лет произойдет резкий поворот, и начнется период сильной потребности в самовыражении. В это время вы становитесь более уверенным в своих силах и смелым, а также в вас пробуждается любовь к приключениям. После 63 лет вы станете относиться к жизни более практично, аналитично и методично.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!
Принимай поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
С днем рожденья поздравляю,
Пожелаю от души
Исполнения желаний,
Покорения вершин!
Положительных эмоций,
Солнца, света и тепла,
Что бы долгая дорога
В удовольствие была.
Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!