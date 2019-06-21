Красивые СМС поздравления с днем рождения на 21 июня

21 июня знак зодиака может быть как Близнецы, так и Рак. Пишите вопрос — рассчитаем. Знак зависит от времени рождения, а также от года (в разные годы время перехода знаков различается). Чтобы узнать точно знак зодиака — Близнецы или Рак — задайте свой вопрос астрологу Светлане Стрельцовой. Подробности в конце этой статьи.
У вас творческий ум, вы любите знания, интересуетесь многими вещами, но особенно — мировыми проблемами.
Ваша репутация обычно важна для вас, и вы стремитесь произвести хорошее впечатление. Вы прямы и откровенны с людьми, можете быть добросердечным и великодушным.
Вы весьма чувствительны и наделены сильной интуицией, оригинальностью, изобретательностью и ярким воображением. Желая изучать новые идеи и теории, вы можете оказаться впереди своего времени.
Однако вы должны опасаться, что в своем стремлении к согласию, миру и безопасности вы можете увязнуть в слишком предсказуемой рутине.
Желая угодить партнеру, вы часто не способны сказать «нет» и слишком много терпите. Вам также надо научиться не рассредотачивать свои силы.
Хотя вы можете быть ответственным и обычно испытываете желание расплатиться с долгами, необходимо придерживаться внутренней дисциплины, чтобы полностью использовать свой выдающийся потенциал.
Вам необходимо взять себя в руки и сделать определенный шаг к действию и самоусовершенствованию вместо того, чтобы только рассуждать о своих грандиозных планах.
До 30 лет вы озабочены проблемами, связанными с вашими эмоциональными нуждами, домом и семьей. Затем вы начнете приобретать уверенность в себе, настойчивость и независимость. В 60 лет вы переживете еще один поворотный момент и, возможно, станете смотреть на жизнь более прагматично и последовательно.
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто,
Улыбок, смеха я желаю,
И пусть всё в жизни будет ок!
Поздравленья с днем рожденья
От меня скорей прими:
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелек желаю полный
И здоровья через край.
Жизни путь желаю ровный,
И в семье пусть будет рай!
Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.
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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!
Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!
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С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.
Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!