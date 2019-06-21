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Пятница, 21.06.2019
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Красивые СМС поздравления с днем рождения на 21 июня

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Красивые СМС поздравления с днем рождения на 21 июня
09:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы — умная, дружелюбная лич­ность с широкими взглядами.

21 июня знак зодиака может быть как Близнецы, так и Рак. Пишите вопрос — рассчитаем. Знак зависит от времени рождения, а также от года (в разные годы время перехода знаков различается). Чтобы узнать точно знак зодиака — Близнецы или Рак — задайте свой вопрос астрологу Светлане Стрельцовой. Подробности в конце этой статьи.

У вас творческий ум, вы любите знания, интересуетесь многими вещами, но особенно — мировыми проблемами.

Ваша репутация обычно важна для вас, и вы стремитесь произвести хорошее впечатление. Вы прямы и откровенны с лю­дьми, можете быть добросердечным и ве­ликодушным.

Вы весьма чувствительны и наделены сильной интуицией, оригинальностью, изо­бретательностью и ярким воображением. Желая изучать новые идеи и теории, вы мо­жете оказаться впереди своего времени.

Однако вы должны опасаться, что в своем стремлении к согласию, миру и безопасности вы можете увязнуть в слишком предсказуемой рутине.

Желая угодить партнеру, вы часто не спо­собны сказать «нет» и слишком много тер­пите. Вам также надо научиться не рассредотачивать свои силы.

Хотя вы можете быть ответственным и обычно испытываете жела­ние расплатиться с долгами, необходимо придерживаться внутренней дисциплины, чтобы полностью использовать свой выда­ющийся потенциал.

Вам необходимо взять себя в руки и сделать определенный шаг к действию и самоусовершенствованию вместо того, чтобы только рассуждать о сво­их грандиозных планах.

До 30 лет вы озабочены проблемами, свя­занными с вашими эмоциональными нужда­ми, домом и семьей. Затем вы начнете при­обретать уверенность в себе, настойчивость и независимость. В 60 лет вы переживете еще один поворотный момент и, возможно, ста­нете смотреть на жизнь более прагматично и последовательно.

 

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

 

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Прикольные поздравления с днем рождения

Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

 

Удача пусть сопровождает,

Здоровье будет на все сто,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть всё в жизни будет ок!

Поздравленья с днем рожденья

От меня скорей прими:

Счастья, радости, везенья,

Теплоты и доброты!

 

Кошелек желаю полный

И здоровья через край.

Жизни путь желаю ровный,

И в семье пусть будет рай!

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

Самые лучшие СМС поздравления с днем рождения в прозе

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

***

С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

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