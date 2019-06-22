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Поздравления с днем рождения на 22 июня в прозе и открытках

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Поздравления с днем рождения на 22 июня в прозе и открытках
09:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 22 июня, знак зодиака Рак. Если вы по-настоящему боретесь с испытаниями судьбы, вас ожидает успех в любой области знаний.

Вы одарены несравненным умом и интуицией, а благода­ря врожденной восприимчи­вости, можете быстро учиться в любой избранной вами области. Вы обладаете богатым воображением и сильными эмоциями. Так как обычно вы одарены многими талантами, то жаждете знаний и умственной стимуляции.

Вы умны, заботливы, сострадательны и высоко духовны. Но хотя вы интеллигенты и обладаете хорошим воображением, если перед вами нет цели, вы быстро становитесь раздражительным и упрямым или ввязыва­етесь в интриги, вызывающие душевное на­пряжение.

Оно, в свою очередь, часто приво­дит к мрачности или сомнениям, особенно если вы позволяете окружающим подрывать вашу уверенность в себе.

Вас может привлечь самовыражение в ис­кусстве, особенно в музыке и театре.

После 30 лет заботы о безопасности станут меньше тревожить вас. Это помога­ет вам обрести уверенность в себе и повы­сить свое мастерство в выбранной области. Если к среднему возрасту вы не израсходуете мощную энергию, данную вам от рож­дения, у вас появится новая возможность добиться успеха.

После 60 лет вы станете относиться к жизни более практично, рабо­та ради других приобретет для вас боль­шее значение.

 

Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.

Прикольные поздравления с днем рождения

С днем рождения! Желаю круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых праздников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого оптимизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных друзей!

***

Поздравляю с днем рождения и от души желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и невероятным ощущением счастья, всегда верить в себя и наслаждаться каждым мгновением. Пусть мечты твоего сердца исполняются, пусть вдохновение для души дарит любовь и удача.

С днем рождения! Желаю солнца, тепла, мира, веселья, денег, успехов во всех начинаниях, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний, здоровья и вдохновения! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья всегда окружает тебя, а глаза искрятся от счастья!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

Красивые СМС поздравления с днем рождения

С днем рождения! Пусть ничто не мешает сбываться твоим мечтам. Пусть всегда будет повод улыбнуться, и это ободряет твой дух. Желаю быть в гармонии с собой, всегда иметь время на любимое занятие и единомышленников, которые поддержат тебя в любых начинаниях, даже в чудачествах. Удачи тебе, успеха и здоровья.

***

Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пускай тебя всегда переполняет неисчерпаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачной и яркой, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. Если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке. С днем рождения!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

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