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Лучшие поздравления с Выпускным 2019 от родителей
Лучшие поздравления с Выпускным 2019 от родителей

Лучшие поздравления с Выпускным 2019 от родителей

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Лучшие поздравления с Выпускным 2019 от родителей
10:18 Сегодня Телеграф

Выпускной 2019 – это важное событие в жизни каждого выпускника, это начало важного и очень ответственного этапа в жизни и прощание с детством.

К выпускному готовятся заранее – подбирают платья, прически, подарки. Родители и учителя готовят поздравления, чтобы в этот важный день сказать слова, которые запомнятся на всю жизнь.

Мы собрали для вас искренние и теплые поздравления выпускникам, которые сделают этот день незабываемым!

 

Растут детишки незаметно

И покидают дом родной...

Мы в этот день великолепный,

В важнейший праздник — выпускной —

Желаем счастья вам, свободы,

Найти призвание, свой путь.

Идти вперед, прогнать невзгоды,

Во взрослый мир легко шагнуть!

Проблемы щелкать как орешки,

Хоть будет дел невпроворот.

Мы верим в вас. И любим нежно.

Пускай вам, дети, повезет!

Дорогие наши дети,

Вы дороже всех на свете!

С двойками и валидолом,

Но закончили вы школу.

 

Сколько с вами мы не спали,

Сочинения писали.

И порою от задачи

Было в доме много плача.

 

Мы вас сильно не ругали,

Чем могли — тем помогали.

Нету большей нам утехи,

Чем родных детей успехи.

 

Вас сегодня поздравляем,

Много счастья вам желаем.

Наш родительский стишок,

Милым деткам — поздравок!

Всех детей, учителей

С выпускным поздравим.

Годы школьные нас всех

Сделали друзьями.

 

От родителей спасибо

Говорим учителям.

Доброта, любовь, забота

Пусть стократ вернется вам.

 

Детям нашим пожелаем:

В добрый путь и в добрый час!

Пусть на жизненной дороге

Счастье повстречает вас.

Во взрослую жизнь провожаем

Мы вас, наших милых детей.

Мы вам много счастья желаем,

Успехов, удачи, друзей.

 

Когда-то мы вас, первоклашек

Вели на ваш первый звонок.

На школьном пути провожали

Давали вам в жизни толчок.

 

Прошли уже школьные годы.

Ребята, вы стали взрослей.

Так помните же это время.

Друзей своих, учителей.

Вот и выросли наши детки,

Школа уже за спиной,

Мы, родители, всех поздравляем

Ведь сегодня у нас выпускной.

 

Это день и тревог, и радости,

Это день и конца, и начала,

Аттестаты детям вручив,

Школа жизненным стартом стала.

 

Всем успеха желаем, удачи,

Пусть судьба набирает ход,

Чтобы дети дорогами счастья

Шли по жизни только вперед.

Отныне уже школа за спиной,

Вы стали очень взрослыми, ребята!

У вас сегодня школьный выпускной,

С чем мы поздравить вас безумно рады!

 

Желаем вам успехов и везения,

Чтоб все сложилось просто и легко!

Пусть радость дарит каждое мгновение,

И будет ваше счастье велико!

Дорогие наши дети!

Как вы быстро повзрослели!

Позади, прошу заметить,

Уже школ родные двери!

 

Вдаль бежит ваша дорога,

К неизведанным краям.

Разного там будет много,

Скажем "Нет" сомнениям!

 

Вы вперед идете смело,

Не смотря по сторонам.

С легкостью любое дело

Будет пусть под силу вам!

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