Скачать
Суббота, 22.06.2019
Зеленский в День скорби: Война приносит только кровь, горе и страдания
Зеленский в День скорби: Война приносит только кровь, горе и страдания
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Генк согласился продать Малиновского в Аталанту
Генк согласился продать Малиновского в Аталанту
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе

Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе

Смотрите фото (5)
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе
13:32 Сегодня Телеграф

Сдав ЗНО 2019, ученики 11-х классов покинут пределы школы. Рубежной чертой в этом марафоне всегда идут школьные выпускные.

Выпускной вечер — церемония, связанная с окончанием учебного заведения. Церемония чаще всего делится на две части — официальную и торжественную. На официальной части окончившим учебное заведение вручают аттестаты или дипломы.

 

Поздравляю с выпускным! Пройден тяжелый путь, но самое интересное ждет впереди! Желаю успехов во взрослой жизни. Пусть каждая дверь, куда тебе хочется постучатся, открывается. Воплощай свои мечты в жизнь и ощущай счастье каждую секунду!

Сегодня вы покидаете родную школу, и всё, что вас ждет во взрослой жизни, теперь зависит только от вас самих. Здесь вас научили быть искренними, самостоятельными, ответственными, отзывчивыми. Научили дружить, отстаивать свое мнение, любить науку, бережно относиться к знаниям, то есть дали основу того, без чего невозможно стать настоящим Человеком с большой буквы! Пожелаем вам не растерять всё это, а приумножать, воспитывать в себе лучшие качества. Желаем, чтобы ваши мечты исполнились. Удачи вам, везения, новых достижений, счастья и успехов в дальнейшей жизни!

***

Поздравляю с выпускным и хочу пожелать не бояться перемен и смело отправиться навстречу своим большим мечтам. Пусть за порогом школы тебя ждёт интересный и удивительный мир, в котором ты непременно добьёшься своего, в котором ты сможешь открыть для себя много нового и прекрасного. Желаю тебе удачи, поддержки близких и только позитивного настроения.

Дорогие мои, поздравляю вас с выпускным — праздником веселым и немного грустным! Позади школьные годы, впереди — взрослая суровая жизнь! Желаю вам, дорогие наши выпускники, отличных выпускных и вступительных экзаменов, легкой и успешной учебы или работы! Желаю найти свою дорогу в жизни и шагать по ней уверенно и смело! Пусть ваша взрослая жизнь будет яркой, счастливой и наполненной хорошими событиями и добрыми людьми!

***

Дорогие и любимые наши выпускники! Сегодня для вас наступил важный день — прощание со школьными годами, которые были удивительными и незабываемыми для каждого из вас. Вы теперь вступаете на новый этап жизненного пути, и мы желаем вам идти по нему с уверенностью и высокой целью, которая принесёт вам желанные плоды. Пусть успех сопровождает ваши поступки и стремления, радость не даёт вам грустить, а счастье будет также близко и беспечно, как и в детские годы. Удачи и ярких моментов вам по ступеням знаний, новых чувств, развивайте свои таланты и будьте всегда полны веры в хорошее и достойное будущее.

Вот и закончился очередной этап в вашей жизни. Вы переходите во взрослую жизнь, более ответственную. Поэтому мы хотим сказать Вам напутственные слова. Идите всегда за своей мечтой и не отступайте, найдите счастье в жизни и не упустите его. Удачи и успехов вам пусть на сложном, но очень интересном жизненном пути.

***

Поздравляю с выпускным. Желаю найти свою дорогу в этом мире и следовать по зову своего сердца. Пусть будет как можно меньше преград на твоём пути к мечте и как можно больше появляется возможностей для её осуществления.

С праздником, дорогие ребята! Пусть начало вашей взрослой жизни будет удачным и познавательным. Желаем добиться успехов, получить награды за старания, найти свою дорогу. Любите жизнь, не забывайте родных, поступайте по совести, живите своей жизнью. Будьте достойными и справедливыми.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Поздравления, Пожелания, Выпускной, Поздравления в прозе, Проза, Выпускной 2019, Поздравления с Выпускным 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 22 июня - Кириллов день
03 ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков
04 Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
05 Федецкий идет в депутаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека
Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека
В Киеве временно закроют три центральные станции метро
В Киеве временно закроют три станции метро
Запад накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°: погода на 23 июня
Погода на 23 июня
Улыбающаяся Джамала растрогала поклонников фото с сыном
Улыбающаяся Джамала растрогала поклонников фото с сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь