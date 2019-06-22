Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе

Сдав ЗНО 2019, ученики 11-х классов покинут пределы школы. Рубежной чертой в этом марафоне всегда идут школьные выпускные.

Выпускной вечер — церемония, связанная с окончанием учебного заведения. Церемония чаще всего делится на две части — официальную и торжественную. На официальной части окончившим учебное заведение вручают аттестаты или дипломы.

Поздравляю с выпускным! Пройден тяжелый путь, но самое интересное ждет впереди! Желаю успехов во взрослой жизни. Пусть каждая дверь, куда тебе хочется постучатся, открывается. Воплощай свои мечты в жизнь и ощущай счастье каждую секунду!

Сегодня вы покидаете родную школу, и всё, что вас ждет во взрослой жизни, теперь зависит только от вас самих. Здесь вас научили быть искренними, самостоятельными, ответственными, отзывчивыми. Научили дружить, отстаивать свое мнение, любить науку, бережно относиться к знаниям, то есть дали основу того, без чего невозможно стать настоящим Человеком с большой буквы! Пожелаем вам не растерять всё это, а приумножать, воспитывать в себе лучшие качества. Желаем, чтобы ваши мечты исполнились. Удачи вам, везения, новых достижений, счастья и успехов в дальнейшей жизни!

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Поздравляю с выпускным и хочу пожелать не бояться перемен и смело отправиться навстречу своим большим мечтам. Пусть за порогом школы тебя ждёт интересный и удивительный мир, в котором ты непременно добьёшься своего, в котором ты сможешь открыть для себя много нового и прекрасного. Желаю тебе удачи, поддержки близких и только позитивного настроения.

Дорогие мои, поздравляю вас с выпускным — праздником веселым и немного грустным! Позади школьные годы, впереди — взрослая суровая жизнь! Желаю вам, дорогие наши выпускники, отличных выпускных и вступительных экзаменов, легкой и успешной учебы или работы! Желаю найти свою дорогу в жизни и шагать по ней уверенно и смело! Пусть ваша взрослая жизнь будет яркой, счастливой и наполненной хорошими событиями и добрыми людьми!

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Дорогие и любимые наши выпускники! Сегодня для вас наступил важный день — прощание со школьными годами, которые были удивительными и незабываемыми для каждого из вас. Вы теперь вступаете на новый этап жизненного пути, и мы желаем вам идти по нему с уверенностью и высокой целью, которая принесёт вам желанные плоды. Пусть успех сопровождает ваши поступки и стремления, радость не даёт вам грустить, а счастье будет также близко и беспечно, как и в детские годы. Удачи и ярких моментов вам по ступеням знаний, новых чувств, развивайте свои таланты и будьте всегда полны веры в хорошее и достойное будущее.

Вот и закончился очередной этап в вашей жизни. Вы переходите во взрослую жизнь, более ответственную. Поэтому мы хотим сказать Вам напутственные слова. Идите всегда за своей мечтой и не отступайте, найдите счастье в жизни и не упустите его. Удачи и успехов вам пусть на сложном, но очень интересном жизненном пути.

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Поздравляю с выпускным. Желаю найти свою дорогу в этом мире и следовать по зову своего сердца. Пусть будет как можно меньше преград на твоём пути к мечте и как можно больше появляется возможностей для её осуществления.

С праздником, дорогие ребята! Пусть начало вашей взрослой жизни будет удачным и познавательным. Желаем добиться успехов, получить награды за старания, найти свою дорогу. Любите жизнь, не забывайте родных, поступайте по совести, живите своей жизнью. Будьте достойными и справедливыми.