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Лучшие поздравления с днем рождения на 23 июня: стихи и открытки

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Лучшие поздравления с днем рождения на 23 июня: стихи и открытки
08:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Те, кто родился 23 июня, воплощают в себе контраст между эмоциональной чувствительностью Раков и ясным интеллектом числа рождения.

Яркий, понимающий и исполненный сочувствия, вы можете многое предложить обществу. Мечтатель с развитой интуицией, вы умеете предвидеть и предугадывать будущие события. Ваши новаторские идеи могут казаться оторванными от реальности, но притягательность и обаяние помогают доказать вашу правоту и склонить сомневающихся на свою сторону.

Рожденные 23 июня очень часто бывают вовлечены в любовные отношения — причем необязательно в качестве главных действующих лиц. Превыше всего они ценят близость отношений с партнером и делают все возможное, чтобы очаровать его или сделать истинным ценителем собственного обаяния. Рожденных 23 июня буквально завораживает само состояние влюбленности. Дополнительная магия этого числа состоит в том, что оно приходится на канун Иванова дня. Еще только вступая в мир любви, рожденные 23 июня стремятся узнать как можно больше о мотивах, побуждающих людей искать свою вторую половину, о физических особенностях строения человеческого тела.

Любовные отношения, безусловно, составляют важную часть жизни каждого человека, но когда дело доходит до романтической связи один на один, у рожденных 23 июня могут возникнуть проблемы. Дело в том, что в любви они руководствуются не только эмоциями, — огромное значение для них имеет социальный контекст происходящего. Рожденные в этот день слишком привязаны к обществу, к его традициям и укладу. Поэтому они никогда не сбегут в леса с объектом своей любви.

Поздравления

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю

И еще раз поздравляю!

Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,

Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, любимым!

Жить без тоски, хандры не знать,

От чудных дней не уставать.

Лишь солнца, света и тепла.

С днем рождения, тебя!

С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Люди хорошие встречаются

И все по жизни получается!

Доходы пусть только растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Поздравления с днем рождения на 22 июня в прозе и открытках

Хочу тебя поздравить с днем рождения

И очень много счастья пожелать!

Пускай отличным станет настроение,

Пусть будет все, о чем можно мечтать!

От радости глаза пускай искрятся,

Желаю света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

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