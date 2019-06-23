Лучшие поздравления с днем рождения на 23 июня: стихи и открытки

Яркий, понимающий и исполненный сочувствия, вы можете многое предложить обществу. Мечтатель с развитой интуицией, вы умеете предвидеть и предугадывать будущие события. Ваши новаторские идеи могут казаться оторванными от реальности, но притягательность и обаяние помогают доказать вашу правоту и склонить сомневающихся на свою сторону.
Рожденные 23 июня очень часто бывают вовлечены в любовные отношения — причем необязательно в качестве главных действующих лиц. Превыше всего они ценят близость отношений с партнером и делают все возможное, чтобы очаровать его или сделать истинным ценителем собственного обаяния. Рожденных 23 июня буквально завораживает само состояние влюбленности. Дополнительная магия этого числа состоит в том, что оно приходится на канун Иванова дня. Еще только вступая в мир любви, рожденные 23 июня стремятся узнать как можно больше о мотивах, побуждающих людей искать свою вторую половину, о физических особенностях строения человеческого тела.
Любовные отношения, безусловно, составляют важную часть жизни каждого человека, но когда дело доходит до романтической связи один на один, у рожденных 23 июня могут возникнуть проблемы. Дело в том, что в любви они руководствуются не только эмоциями, — огромное значение для них имеет социальный контекст происходящего. Рожденные в этот день слишком привязаны к обществу, к его традициям и укладу. Поэтому они никогда не сбегут в леса с объектом своей любви.
Поздравления
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
С днем рождения, тебя!
С днем рожденья поздравляю,
Улыбок, радости желаю.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Люди хорошие встречаются
И все по жизни получается!
Доходы пусть только растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки,
В душе сияют огоньки!
Принимай поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.
Хочу тебя поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаю света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!