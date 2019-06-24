Поздравления с 44 годовщиной свадьбы на 24 июня в прозе и открытках

Сорок четвертая годовщина свадьбы носит гордое название Топазовая.

Спустя 44 года после вступления в брак супругам предстоит отпраздновать топазовую свадьбу — годовщину, названную в честь чистейшего самоцвета, известного не только своей прозрачностью и красотой, но и крепостью. Считается, что отношения в семье к этому сроку должны быть крепкими и прозрачными, без обид, ссор и интриг.

Этот полудрагоценный камень символизирует внутреннее просветление, дарит женщинам красоту, а мужчинам – рассудительность.

И пусть 44 года – это не такая красивая дата, как 45 или 50 лет, но все же – отличный повод подарить заботу и внимание своим родителям или родственникам, устроив для них небольшое торжество в теплой домашней обстановке.

Поздравления

Поздравляем с новым витком супружеской жизни — с топазовой свадьбой! Вы вместе уже 44 года, брак ваш прошел прекрасную проверку временем и стал прочным, как топаз. Пусть любовь и нежность друг к другу будут вечными спутницами вашей семьи. Храните ваш семейный союз от всех невзгод и будьте счастливы!

Поздравляю вас с топазовой свадьбой, с прекрасной 44-годовщиной семьи. Желаю, чтобы ваша жизнь играла яркими и насыщенными цветами, желаю топазовой прочности отношений и крепости здоровья, желаю добрых надежд ваших сердец, вечной любви и невероятного блеска счастья в вашем доме.

От души поздравляю с вашей топазовой свадьбой. Желаю, чтобы судьба вас вознаградила удачей и благом за то, что сумели все эти 44 года сберечь огонь своей любви и пусть сейчас ваша любовь сияет нежным оттенком топаза в огранке нежности, трепета души и надежды сердца.

Поздравляю вас с 44-ой годовщиной вашей свадьбы. Пусть ваша жизнь остаётся такой же блестящей, а отношения — крепкими, как символ этой годовщины — топаз. Желаю семейного счастья и благополучия, удачи и везения, крепкого здоровья и отсутствия зависти в вашей жизни.

Сегодня есть прекрасная причина для праздника – ваша годовщина свадьбы! Так пусть и дальше ваша любовь крепчает, ваши родные и близкие всегда окружают вас вниманием и заботой, а впереди вас ждет только радость и счастье!

Поздравляем вас с красивым праздником – годовщиной свадьбы! Хотим вам пожелать пронести нежные чувства друг к другу сквозь года, снова и снова влюбляясь в друг друга, как когда-то! Пусть ваши глаза горят от счастья и радости просто от того, что рядом с вами любимый человек, без которого вы не можете представить ни секунды вашей жизни!

Поздравляем вас с очередным днем рождения вашей семьи! Пусть и дальше ваши сердца будут наполнены нежностью и любовью друг к другу, а глаза горят от счастья, ведь вы сумели среди огромного числа людей на планете найти того «самого» человека – свою половинку. А это так прекрасно, когда два сердца бьются в унисон, даря друг другу самое лучшее на свете – нежность, любовь и ласку!