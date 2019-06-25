Короткие поздравления с днем рождения на 25 июня

Вас отличают хорошая интуиция, тонкий ум и потребность в разнообразии.
Вы любопытны и сообразительны, часто бываете хорошим компаньоном, особенно когда демонстрируете свое уникальное чувство юмора для того, чтобы развеселить друзей. Тем не менее, вы без снисхождения относитесь к людской глупости и временами можете проявлять нетерпение.
Вы родились 25 июня, знак зодиака Рак. Вы обладаете сильной интуицией и чувствительностью, жаждете новых переживаний и свершений и можете интересоваться новыми странами и народами. К сожалению, вам также свойственно беспокойство и необходимо развивать самодисциплину.
Для достижения успеха вам необходимо найти нечто такое, что может по-настоящему захватить ваше воображение, к чему вы надолго сохраните интерес и что поможет вам развиться в профессиональном плане.
И наоборот, если вы разовьете терпение и ответственное отношение и возьмете на себя обязательства, то скоро обнаружите, что, наряду с интуицией, вы обладаете глубиной мышления, превосходным умением убеждать и хорошими умственными способностями для научной работы или исследований.
Ваша чувствительность станет представлять для вас меньшую проблему после 27 лет. Это поможет вам стать смелее и увереннее во всех областях вашей жизни.
После 57 лет вы, вероятно, приложите больше терпения и аккуратности к своему мастерству и приобретете более практичное отношение к жизни.
Твой сегодня пришел день рождения.
Пожелаю тебе, без сомнения,
Много счастья, здоровья, везения,
Достижений, удачи, терпения.
Путь к тебе пусть все беды забудут,
Лишь любовь и успех рядом будут.
Поздравляю, поздравляю!
Много радости желаю,
Много денег и любви,
Успеха, славы впереди,
Долголетия и счастья.
Пусть уходят все ненастья.
***
Желаю счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед.
C днем рожденья поздравляю,
Счастья яркого желаю,
Чтобы от его лучей
Было на душе светлей!
***
Поздравляю с днем рожденья
И желаю вдохновенья,
Лет до ста счастливо жить,
По реке удачи плыть!
***
Поздравляю с днем рождения
И желаю, чтоб для вас
Исполняла жизнь желания
Каждый день и каждый час.
С прекрасным днем рождения,
Веселья, настроения,
Чтоб было все отлично,
Живи оптимистично.
Пусть будет в жизни сказка,
И от любимых ласка.
***
С днем рождения тебя!
Желаю мира и добра,
Желаю счастья и любви,
Свое призвание найти,
Друзей хороших на пути.
И никогда ты не грусти!
Пусть мечты сбываются,
Мудрость добавляется,
Здоровье улучшается,
Пусть светится душа!
Бери от жизни смело
Все то, чего хотелось.
Поздравляем, поздравляем
С днем рождения тебя!
***
Желаю в жизни разнообразия,
В постели немного безобразия,
Побольше классных приключений,
Красивых, ярких впечатлений.
Желаю здоровья безупречного,
Любви в жизни бесконечной.
Желаю достатка и море везения,
Пусть жизнь будет сладкой,
А твой день рождения
Несет в себе радость,
Приятные встречи,
Огромнейший торт
И зажженные свечи!
***
Ясных денечков, любви и задора,
Легкости в сердце и блеска в глазах.
Лучших подарков громадную гору!
Море везенья во всех областях!
Пусть все желанья исполнятся вскоре.
Смейся, люби и пари в облаках!