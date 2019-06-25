Короткие поздравления с днем рождения на 25 июня

Вы чувствительны и мечтательны, но ваш живой ум и сильная интуиция заставляют вас искать приключений.

Вас отличают хорошая интуи­ция, тонкий ум и потребность в разнообразии.

Вы любопытны и сообразительны, часто бываете хорошим компаньоном, особенно когда демонстри­руете свое уникальное чувство юмора для того, чтобы развеселить друзей. Тем не ме­нее, вы без снисхождения относитесь к люд­ской глупости и временами можете прояв­лять нетерпение.

Вы родились 25 июня, знак зодиака Рак. Вы обладаете сильной интуицией и чувствительностью, жаждете новых переживаний и свершений и можете интересоваться новы­ми странами и народами. К сожалению, вам также свойственно беспокойство и необходи­мо развивать самодисциплину.

Для достижения успеха вам необходимо найти нечто такое, что может по-настоящему захватить ваше воображение, к чему вы на­долго сохраните интерес и что поможет вам развиться в профессиональном плане.

И наоборот, если вы разовье­те терпение и ответственное отношение и возьмете на себя обязательства, то скоро обнаружите, что, наряду с интуицией, вы об­ладаете глубиной мышления, превосходным умением убеждать и хорошими умственны­ми способностями для научной работы или исследований.

Ваша чувствительность станет представ­лять для вас меньшую проблему после 27 лет. Это поможет вам стать смелее и уве­реннее во всех областях вашей жизни.

После 57 лет вы, вероятно, приложите больше терпения и аккуратности к своему мастер­ству и приобретете более практичное от­ношение к жизни.

Твой сегодня пришел день рождения.

Пожелаю тебе, без сомнения,

Много счастья, здоровья, везения,

Достижений, удачи, терпения.

Путь к тебе пусть все беды забудут,

Лишь любовь и успех рядом будут.

Поздравляю, поздравляю!

Много радости желаю,

Много денег и любви,

Успеха, славы впереди,

Долголетия и счастья.

Пусть уходят все ненастья.

***

Желаю счастья, здоровья, тепла

И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.

Всегда был уют и теплый был свет,

А дом чтоб родной защищен был от бед.

C днем рожденья поздравляю,

Счастья яркого желаю,

Чтобы от его лучей

Было на душе светлей!

***

Поздравляю с днем рожденья

И желаю вдохновенья,

Лет до ста счастливо жить,

По реке удачи плыть!

***

Поздравляю с днем рождения

И желаю, чтоб для вас

Исполняла жизнь желания

Каждый день и каждый час.

С прекрасным днем рождения,

Веселья, настроения,

Чтоб было все отлично,

Живи оптимистично.

Пусть будет в жизни сказка,

И от любимых ласка.

***

С днем рождения тебя!

Желаю мира и добра,

Желаю счастья и любви,

Свое призвание найти,

Друзей хороших на пути.

И никогда ты не грусти!

Пусть мечты сбываются,

Мудрость добавляется,

Здоровье улучшается,

Пусть светится душа!

Бери от жизни смело

Все то, чего хотелось.

Поздравляем, поздравляем

С днем рождения тебя!

***

Желаю в жизни разнообразия,

В постели немного безобразия,

Побольше классных приключений,

Красивых, ярких впечатлений.

Желаю здоровья безупречного,

Любви в жизни бесконечной.

Желаю достатка и море везения,

Пусть жизнь будет сладкой,

А твой день рождения

Несет в себе радость,

Приятные встречи,

Огромнейший торт

И зажженные свечи!

***

Ясных денечков, любви и задора,

Легкости в сердце и блеска в глазах.

Лучших подарков громадную гору!

Море везенья во всех областях!

Пусть все желанья исполнятся вскоре.

Смейся, люби и пари в облаках!