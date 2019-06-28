Поздравительные открытки с Днем Конституции Украины 28 июня 28 июня украинцы отмечают один из самых "молодых" национальных праздников - День Конституции Украины. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада после многомесячных обсуждений и дебатов смогла поддержать 315 голосами новый Основной закон нашей страны. При этом Украина стала последней из постсоветских стран, которая приняла собственную Конституцию.