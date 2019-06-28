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Пятница, 28.06.2019
Поздравительные открытки с Днем Конституции Украины 28 июня
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Поздравительные открытки с Днем Конституции Украины 28 июня

28 июня украинцы отмечают один из самых "молодых" национальных праздников - День Конституции Украины. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада после многомесячных обсуждений и дебатов смогла поддержать 315 голосами новый Основной закон нашей страны. При этом Украина стала последней из постсоветских стран, которая приняла собственную Конституцию.
Фото: pixabay.com
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