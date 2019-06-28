День Конституции Украины 2019: поздравления в прозе

28 июня в Украине отмечают День Конституции, который является государственным праздником.

Именно в этот день в 1996 году был принят Основной Закон Украины. Несмотря на то, что с того времени в документ было внесено несколько изменений, дата праздника осталась прежней. Мы собрали для вас самые яркие поздравления, которые можно отправить своим родным и близким.

В этот важный праздник для страны и гражданин — День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

Поздравляю с Днём Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и даёт возможность самореализации в этой жизни.

***

Дорогие украинцы! Сегодня большой государственный праздник — День конституции Украины. Конституция — это основной закон государства, провозглашающий его независимость. С того момента, как первая конституция Украины вступила в силу, мы начали строить новое, независимое государство. Пусть у каждого украинца будет масса поводов для гордости родной страной. С праздником!

С Днем Конституции Украины, годы и годы назад наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Отметим же этот праздник сегодня, почти Конституцию, что была написана украинцами для украинцев. Пусть же пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.

***

С Днём Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

Конституция — хранитель прав и свобод граждан, суверенности и целостности границ нашей цветущей и сильной страны — Украины. В родной сторонке, в укромных уголках нашей земли царит справедливость. Сбережем же наш Закон ради беззаботной и спокойной жизни каждого украинца!