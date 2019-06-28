День Конституции 2019: поздравления на украинском языке

Саме цього дня у 1996 році було ухвалено Основний Закон України. Незважаючи на те, що з того часу в документ було внесено кілька змін, дата свята залишилася колишньою.

Відтак, прекрасна нагода привітати своїх рідних, близьких і колег з цим великим святом. А ми Вам у цьому допоможемо.

Живуть у нас щасливі й вільні люди,

Права однакові у всіх і всюди.

І що б там не казали вороги –

Колись такою Україна буде!

З Днем Конституції України!

Я — українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я — українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, —

Синів і дочок, гідних України.

Я — українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я — українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я — українець. Був ним, є, і буду!

Сьогодні – свято на моїй землі,

Де вітер гладить золоте колосся,

І ластівку несе у неба синю гладь,

Яку розділить лиш літака полоска.

Сьогодні свято на моїй землі,

Де проживають вільні люди вже віками,

В степу, у горах, на заході і сході, Т

ріпоче волі вітер жовтосиніми лиш прапорами.

Сьогодні – свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої і про яке,

Поети мріяли та тишкома писали.

Сьогодні – свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можем написати вільно,

Свобода слова та права людини – наш закон,

Із чим вітаю вас шановні щиро!

Сьогодні важливе свято для країни,

Ми Конституцію України оспівуємо,

Закони вивчаємо до глибини,

І права свої відмінно знаємо.

Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного та щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави голосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація – нова та вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! Зі святом вас! Вітаю!

У День Конституції хочу Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити Вам буде любо!

З Днем Конституції!

Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я та творчого натхнення, добробуту та затишку у ваших родинах, мудрості та далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень заради реалізації принципів Основного Закону нашої Вітчизни – народовладдя, гуманізму та законності. Зі святом вас, дорогі друзі!