Трогательные поздравления с Днем рождения на 28 июня

Вы одновременно идеалистичны и практичны, проницательны и наделены хорошей интуицией, острым умом и врожденным чувством юмора. Логическое мышление и способность быстро улавливать идеи и ясно выражать их указывают на врожденную способность к общению.
Вы родились 28 июня, знак зодиака Рак. Вы горды, уверены в себе, но надменная внешность часто скрывает вашу ранимую душу; и хотя вы обладаете отзывчивым характером с сильными материнскими или отцовскими инстинктами, не исключено, что вы подвержены изменчивым настроениям.
Постоянная занятость может спасти вас от склонности впадать в скуку. А твердые убеждения и природная способность быстро оценивать людей и ситуации в сочетании с предприимчивостью обеспечат вам успех.
Будучи социально ориентированным, вы часто общаетесь на личном уровне с самыми разными людьми из различных слоев общества. Тем не менее остерегайтесь излишне провоцировать людей или манипулировать ими: так вы рискуете лишиться пользы, которую приносят совместные усилия.
В начале жизни вы застенчивы, чувствительны и стремитесь быть в центре внимания. После 24 лет вы, вероятно, получаете столь необходимую вам поддержку силы, творчества и уверенности.
В 54 года вы становитесь менее властным, более вдумчивым и аналитичным. Это вызовет стремление к более упорядоченной жизни.
День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!
Желаю чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в душе твоей!
***
Поздравляю, обнимаю,
В день рожденья пожелаю:
Радости, улыбок море,
Чтобы обходило горе.
Много смеха, много счастья,
Неземной любви и страсти,
Чтобы жизнь была подарком.
Каждый день пусть будет ярким!
Тебе желаю в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
***
Яркого солнца, тепла и улыбок
Тебе в день рожденья хочу пожелать!
Свой жизненный путь пройти без ошибок,
Почаще смеяться, побольше мечтать!
Богатства, любви, вдохновения, мудрости,
Прекрасных моментов желаю тебе,
И пусть стороною обходят все трудности,
Давая дорогу счастливой судьбе!
Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья —
Все, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!
***
Пусть будет в день рождения
Побольше наслаждения,
Компания — удачной,
Зарплата — семизначной,
Энергия — безмерной,
Любовь — большой и верной,
Фигура — атлетичной,
Погода — преотличной!
Душа всегда смеется,
И счастье речкой льется.
И от судьбы подарок
Пусть будет очень ярок!