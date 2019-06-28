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Трогательные поздравления с Днем рождения на 28 июня

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Трогательные поздравления с Днем рождения на 28 июня
08:40 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Вы ласковы, впечат­лительны и остро нуждаетесь в прочности семейных уз и домашнем уюте.

Вы одновременно идеалистичны и практичны, проницательны и наделены хорошей интуици­ей, острым умом и врожден­ным чувством юмора. Логическое мышление и способность быстро улавливать идеи и яс­но выражать их указывают на врожденную способность к общению.

Вы родились 28 июня, знак зодиака Рак. Вы горды, уверены в себе, но надменная внешность час­то скрывает вашу ранимую душу; и хотя вы обладаете отзывчивым характером с силь­ными материнскими или отцовскими инстинк­тами, не исключено, что вы подвержены из­менчивым настроениям.

Постоянная заня­тость может спасти вас от склонности впа­дать в скуку. А твердые убеждения и природ­ная способность быстро оценивать людей и ситуации в сочетании с предприимчивос­тью обеспечат вам успех.

Будучи социально ориентированным, вы часто общаетесь на личном уровне с самыми разными людьми из различных слоев общес­тва. Тем не менее остерегайтесь излишне провоцировать людей или манипулировать ими: так вы рискуете лишиться пользы, кото­рую приносят совместные усилия.

В начале жизни вы застенчивы, чувстви­тельны и стремитесь быть в центре внима­ния. После 24 лет вы, вероятно, получаете столь необходимую вам поддержку силы, творчества и уверенности.

В 54 года вы ста­новитесь менее властным, более вдумчивым и аналитичным. Это вызовет стремление к более упорядоченной жизни.

 

День рождения — лучший праздник!

Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,

Добра, здоровья и любви.

 

Желаем море впечатлений,

Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,

Сегодня, завтра, каждый день!

 

Искрится на лице улыбка,

И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас

Приятные звучат слова!

Желаю чаще улыбаться

И позитив в наш мир нести,

Легко всех целей добиваться

На своем жизненном пути!

 

Пусть будет в жизни много света,

Добра и только ярких дней!

Пускай лишь солнечное лето

Всегда живет в душе твоей!

***

Поздравляю, обнимаю,

В день рожденья пожелаю:

Радости, улыбок море,

Чтобы обходило горе.

 

Много смеха, много счастья,

Неземной любви и страсти,

Чтобы жизнь была подарком.

Каждый день пусть будет ярким!

Короткие поздравления с днем рождения

Тебе желаю в день рожденья

Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

 

Пусть сотни солнц тебе сияют,

Пусть искорки в глазах играют.

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

***

Яркого солнца, тепла и улыбок

Тебе в день рожденья хочу пожелать!

Свой жизненный путь пройти без ошибок,

Почаще смеяться, побольше мечтать!

 

Богатства, любви, вдохновения, мудрости,

Прекрасных моментов желаю тебе,

И пусть стороною обходят все трудности,

Давая дорогу счастливой судьбе!

Самые лучшие поздравления с днем рождения

Душа чтоб пела и смеялась,

А сердце верило в мечту.

Чтоб счастье вовсе не кончалось,

А взор твой видел красоту.

 

Чтоб исполнялись все желанья —

Все, что задумано тобой.

Успехов в каждом начинании,

Веселья в день рожденья твой!

***

Пусть будет в день рождения

Побольше наслаждения,

Компания — удачной,

Зарплата — семизначной,

Энергия — безмерной,

Любовь — большой и верной,

Фигура — атлетичной,

Погода — преотличной!

Душа всегда смеется,

И счастье речкой льется.

И от судьбы подарок

Пусть будет очень ярок!

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