Оригинальные СМС поздравления с Днем Конституции Украины

Это один из самых важных государственных праздников в году, поэтому мы собрали для вас лучшие варианты поздравлений с Днем Конституции 2019: красочные открытки, короткие стихи и смс-сообщения, тексты своими словами в прозе на любой вкус.
Конституция
У нас,
Не закон,
А просто класс!
Ведь она у нас,
Как дышло —
Повернешь —
Как надо вышло!
Поздравляю с Днём Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.
***
С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.
Пускай всегда нас защищает
Важнейший этот документ,
Ты вспомни свод сей правил главных
В ответственный всегда момент.
Главный закон Украины рожден
Именно в этот денек,
И пусть он будет и осужден —
Многим уж он помог.
И поздравок в Конституции день
Пусть над страной прозвучит,
Даже певице пусть будет не лень
Под музыку сердце лечить.
***
С Днём Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!
С Днем Конституции сегодня
Я поздравляю Украины,
Желаю, чтобы процветали,
Счастливы были и едины.
Добра стране, народу — силы,
Новых побед и достижений,
Ведет пускай народ держава
К большим и значимым свершениям.
В этот праздник горделивый,
Пожелаю стать счастливой
Всей стране своей большой.
Каждый третий здесь герой.
И законы нужно чтить,
Чтобы родину любить.
Это очень-очень важно,
Поздравляю всех отважно!