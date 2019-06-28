Оригинальные СМС поздравления с Днем Конституции Украины

Ежегодно 28 июня в Украине отмечают День Конституции.

Это один из самых важных государственных праздников в году, поэтому мы собрали для вас лучшие варианты поздравлений с Днем Конституции 2019: красочные открытки, короткие стихи и смс-сообщения, тексты своими словами в прозе на любой вкус.

Конституция

У нас,

Не закон,

А просто класс!

Ведь она у нас,

Как дышло —

Повернешь —

Как надо вышло!

Поздравляю с Днём Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.

***

С Днем Конституции сегодня

Вас поздравляю от души.

Пусть наши правила, свободы

Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает

Важнейший этот документ,

Ты вспомни свод сей правил главных

В ответственный всегда момент.

Главный закон Украины рожден

Именно в этот денек,

И пусть он будет и осужден —

Многим уж он помог.

И поздравок в Конституции день

Пусть над страной прозвучит,

Даже певице пусть будет не лень

Под музыку сердце лечить.

***

С Днём Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

С Днем Конституции сегодня

Я поздравляю Украины,

Желаю, чтобы процветали,

Счастливы были и едины.

Добра стране, народу — силы,

Новых побед и достижений,

Ведет пускай народ держава

К большим и значимым свершениям.

В этот праздник горделивый,

Пожелаю стать счастливой

Всей стране своей большой.

Каждый третий здесь герой.

И законы нужно чтить,

Чтобы родину любить.

Это очень-очень важно,

Поздравляю всех отважно!