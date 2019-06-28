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Пятница, 28.06.2019
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День Конституции Украины 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах

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День Конституции Украины 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
16:40 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В пятницу, 28 июня, Украина отмечает День Конституции.

День Конституции – это государственный праздник, в который всегда дается официальный выходной. Он в 2019 году выпадает на пятницу. Итого украинцы будут отдыхать 3 дня подряд с 28 по 30 июня.

Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада после многомесячных обсуждений и дебатов смогла поддержать 315 голосами новый Основной закон нашей страны. При этом Украина стала последней из постсоветских стран, которая приняла собственную Конституцию.

Поздравления

От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Украины. В 1996 году украинские граждане получили основной закон, который гарантировал им права и свободы, приблизил Украину к странам с развитой демократией и окончательно закрепил независимость нового европейского государства. Давайте вместе формировать свободное, справедливое, солидарное общество, мощную и богатую державу, которая построена на основах европейской демократии. Днем Конституции!

Священный наш закон страны,

Что Конституцией назвали,

Ему мы следовать должны,

И надо, чтоб его все знали.

В нем суверенность дышит вольно,

И целостность границы,

В нем правил собрано довольно,

Есть и запретов единицы.

В нем наше право гражданина,

В нем сила всей нашей державы,

И только с ним родная Украина

Свою свободу миру доказала.

С Днем Конституции Украины! Годы и годы назад наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Отметим же этот праздник сегодня, почтим Конституцию, что была написана украинцами для украинцев. Пусть же пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.

Этот день один из самых важных,

День, когда принят главный Закон.

И со времен атаманов отважных

Свод правил страны был утвержден.

Теперь живем согласно Конституции,

И свято чтим разделы все ее.

И просим у Бога лишь напутствия,

И верим мы в страны своей подъем!

Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Украины! Пусть демократические принципы, которые были закреплены этим чрезвычайно важным документом, станут реалиями нашего настоящего, а дух законности придет к сердцу каждого гражданина нашей страны. Давайте надеяться в лучшее будущее и вместе создавать новое европейское государство. С праздником вас!

Оригинальные СМС поздравления с Днем Конституции Украины

Праздник этот очень важен,

Тем, кто чтит свою страну.

За права борись отважно!

Чти Конституцию свою!

Всем желаю, украинцам,

Долгих и счастливых лет.

Всем чтоб счастья не крупицы,

А огромнейший букет!

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