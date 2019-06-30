День молодежи 2019: красивые поздравления в стихах и прозе

"День молодежи" - национальный праздник молодых людей страны, который отмечается на Украине ежегодно в последнее воскресенье июня.

Среди национальных праздников Украины есть один, особенно любимый многими молодыми гражданами Украины.

"День молодежи", установленный указом первого президента Украины Леонида Кравчука в 1996 году, отмечается в Украине каждый год в последнее воскресенье июня. Как гласит указ, это было сделано в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций страны.

Поздравления

С Днем молодежи Украины! Желаю ярких и чудесных дней, веселых и зажигательных ночей. Пусть по жизни сопутствует отличное настроение и верная удача, пусть твоя молодость полна будет энергии и счастья, пусть тобой движет сила целеустремлённости и любви.

В день молодежи я, друзья,

Прошу вас только об одном:

Не верьте всем подряд, нельзя!

Живите собственным умом.

Любите родину свою,

Степной простор, лесную тень,

Ведь не взаймы ее дают,

Не на один лишь только день!

Кто еще молод, тому море по колено, он пока ничего не боится и все еще верит в мечту. Пусть эта вера живет до тех пор, пока мечта сбудется — ведь известно, что мечты — это взгляд оптимиста в будущее.

На нас надеется нация,

Мы те, кто творит историю,

На нас надеются в старости,

И гордо зовут молодежью.

Так не теряй же надежды,

С пути своего не сворачивай.

Пусть будет все лучше, чем прежде,

А радость судьбою назначена.

Ты очень молод, всегда весел, на самом деле смел. Все успеваешь: хорошо учиться, отлично работать, по-настоящему дружить, без оглядки любить. Это просто великолепно! Постарайся сохранить эти прекрасные качества на всю жизнь. С днем молодежи Украины, дорогой друг!