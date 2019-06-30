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День молодежи 2019: красивые поздравления в стихах и прозе

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День молодежи 2019: красивые поздравления в стихах и прозе
13:23 Сегодня Телеграф

"День молодежи" - национальный праздник молодых людей страны, который отмечается на Украине ежегодно в последнее воскресенье июня.

Среди национальных праздников Украины есть один, особенно любимый многими молодыми гражданами Украины.

"День молодежи", установленный указом первого президента Украины Леонида Кравчука в 1996 году, отмечается в Украине каждый год в последнее воскресенье июня. Как гласит указ, это было сделано в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций страны.

Поздравления

С Днем молодежи Украины! Желаю ярких и чудесных дней, веселых и зажигательных ночей. Пусть по жизни сопутствует отличное настроение и верная удача, пусть твоя молодость полна будет энергии и счастья, пусть тобой движет сила целеустремлённости и любви.

Сегодня, 30 июня, в Украине празднуют День молодежи

В день молодежи я, друзья,

Прошу вас только об одном:

Не верьте всем подряд, нельзя!

Живите собственным умом.

Любите родину свою,

Степной простор, лесную тень,

Ведь не взаймы ее дают,

Не на один лишь только день!

День молодежи в Украине 2019: прикольные СМС-поздравления 30 июня

Кто еще молод, тому море по колено, он пока ничего не боится и все еще верит в мечту. Пусть эта вера живет до тех пор, пока мечта сбудется — ведь известно, что мечты — это взгляд оптимиста в будущее.

День молодежи Украины 2019: лучшие поздравления на украинском языке в прозе

На нас надеется нация,

Мы те, кто творит историю,

На нас надеются в старости,

И гордо зовут молодежью.

Так не теряй же надежды,

С пути своего не сворачивай.

Пусть будет все лучше, чем прежде,

А радость судьбою назначена.

Лучшие поздравления в открытках с Днем молодежи Украины 2019

Ты очень молод, всегда весел, на самом деле смел. Все успеваешь: хорошо учиться, отлично работать, по-настоящему дружить, без оглядки любить. Это просто великолепно! Постарайся сохранить эти прекрасные качества на всю жизнь. С днем молодежи Украины, дорогой друг!

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