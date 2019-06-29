Поздравления с Днем рождения на 29 июня в прозе

Вы родились 29 июня, знак зодиака Рак. Вы быстро соображаете и оцениваете идеи.

Вдохновение, эмоциональная восприимчивость и любовь к знаниям нередко являются частью вашего личного обая­ния. Вы идеалистичны и чувствительны, но при этом энергичны. Часто ваш пытливый ум побуждает вас проводить смелые опыты.

Вы придерживаетесь прогрессивных взгля­дов, вас часто интересуют социальные и об­разовательные реформы, вы постоянно ище­те новые и волнующие идеи.

Вы привлекательны и очаровательны, на­делены художественным талантом и утон­ченной натурой и представляете собой безза­ботную личность. Тем не менее, при отсутст­вии умственной стимуляции вы склонны растрачивать свои силы на тривиальные за­нятия.

Хотя вы идеалист, любовь к хорошей жизни подразумевает, что деньги для вас являются важной проблемой и вам не нра­вится ограничивать себя в расходах.

Обладая художественными талантами и желанием познавать новое, вы часто копи­те информацию, развиваете мастерство об­щения и проявляете врожденную способ­ность к литературе.

Вы покладисты и дип­ломатичны, можете быть дружелюбным и надежным товарищем, хотя если вы не в настроении, то кажетесь холодным или теряете интерес к общению.

Будучи чувствительным, вы склонны к сдержанности в начале жизни, но после 23 лет вы, вероятно, почувствуете, что ваши силы, творческие способности и уверенность в себе возрастают.

В 53 года вы начнете использовать свое умение руководить для оказания практической помощи окружаю­щим людям.

Поздравляю с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, самого желанного счастья, настоящей любви и успеха в любых начинаниях. Пусть удача всегда идет с тобой рука об руку, а невзгоды и печали не найдут дорогу к тебе и твоим близким. Всегда доверяй себе и не бойся расширять для себя границы мира.

Пусть этот день рождения тебе принесет столько радости, сколько звезд на ночном небе. Пусть все твои мечты, даже самые невероятные, сбываются, а каждый день жизни будет наполнен счастливыми секундами, незабываемыми мгновениями и очень яркими впечатлениями.

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С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!

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Поздравляю с чудесным праздником — днем твоего рождения! Пускай каждый новый день начинается с улыбки, шагай по жизни с высоко поднятой головой. Пускай воплощаются в жизнь все твои заветные мечты, реализуются даже самые амбициозные планы. Люби, мечтай, живи на полную!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была приятна и обогащена всевозможными великолепными событиями и замечательными свершениями. Пусть всегда будет крепким здоровье и надежным плечо преданного друга. Пусть радость постоянно тебе сопутствует, а любовь согревает даже в хмурый день. Счастья тебе — преогромнейшего!

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С днем рождения тебя! Желаю побольше новых возможностей, интересных проектов и успешной их реализации. Пусть жизнь приносит тебе любовь и вдохновение. Пусть у тебя будет достаточно сил, чтобы принять их в полной мере, а главное, использовать во благо. Ну и счастья, конечно, в качестве основы всего вышеперечисленного!

Хочется пожелать радугу переливающихся событий в жизни, лучезарных людей рядом, спокойствия на личном фронте и только самых искренний желаний! Пускай удача всегда будет рядом и не даст невзгодам ни единого шанса, пускай любая поставленная цель попадает в точку и пускай каждое мгновение приносит только позитивные и счастливые чувства! С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.