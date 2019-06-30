Лучшие поздравления в открытках с Днем молодежи Украины 2019 Ежегодно в последнее воскресенье июня Украина отмечает День молодежи. В 2019 году этот праздник выпадает на 30 июня. Это праздник людей возрастом от 18 и до 35 лет. По статистике, в нашей стране это более 22% населения. Не забудьте поздравить своих знакомых и родных.