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Воскресенье, 30.06.2019
Лучшие поздравления в открытках с Днем молодежи Украины 2019
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Лучшие поздравления в открытках с Днем молодежи Украины 2019

Ежегодно в последнее воскресенье июня Украина отмечает День молодежи. В 2019 году этот праздник выпадает на 30 июня. Это праздник людей возрастом от 18 и до 35 лет. По статистике, в нашей стране это более 22% населения. Не забудьте поздравить своих знакомых и родных.
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