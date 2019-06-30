Поздравления с Днем молодежи 2019 в стихах и открытках

Это прекрасная пора любви, первых взлетов, самостоятельных решений и головокружительных достижений. Это та вдохновенная пора, когда маленькая победа становится залогом жизненного успеха.
День молодежи в Украине был утвержден как национальный праздник 22 июня 1994 года указом первого президента страны Леонида Кравчука.
Ежегодно ко Дню молодежи в нашей стране устраивают различные концерты, ярмарки, выставки и другие мероприятия.
Поздравления
Молодежь «гудит» сегодня,
Отмечая праздник свой.
Погуляй и ты на славу,
Если сердцем молодой.
Пусть всегда желание будет
Развиваться и творить.
Я желаю быть счастливым,
Улыбаться и любить.
В День молодежи
Хочу пожелать,
Счастья – до дрожи,
Любовь не терять.
Быть позитивным
И радость нести,
В странствии длинном
Мечту обрести!
Молодёжь, вперёд и с песней,
Славный праздник отмечать,
Пусть пройдёт он интересно,
Чтобы долго вспоминать!
В этот цветущий день июня
На праздник вышла молодежь!
Все мы когда-то были юны,
Порывом чистым он хорош!
Вы будьте веселы, чтоб струны
Звенели в уголках души,
Играли сонм мелодий чудных,
Мгновенья были хороши!
Пусть молодость голову кружит
И сбываются мечты.
Чтоб всегда коллектив был дружен
И счастлив был ты.
Чтоб радостный был каждый день,
Удача не покидала.
Чтоб друзья были словно тень
И любовь окружала.
С Днём молодёжи поздравляю!
Пусть юность ходит по пятам,
Приносит радости без края,
И дарит веру в чудеса.
Пускай горит на горизонте
Мечта волшебным огоньком,
Живёт любовь в любом сезоне,
И белый ангел за плечом!
Тех, кто живёт на кураже,
У кого молодость в душе.
С днем молодёжи поздравляем,
И быть активными желаем.
Встреч ярких, радостных, веселья,
Всегда хорошего Вам настроения.
Вы будьте счастливы, любимы,
Все дни удачны и неповторимы.
Быть молодым — безумно круто,
Открыты сотни вам дорог,
Желаю новые маршруты,
Чтоб отыскать любой сам мог!
Пусть все мечты осуществятся,
Любите, верьте и мечтайте!
Желаю чаще улыбаться,
От счастья радостно сияйте!