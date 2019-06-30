Поздравления с Днем молодежи 2019 в стихах и открытках

Среди тысяч других праздников День молодежи уникальный и неповторимый, ведь именно такой для всех нас является молодость.

Это прекрасная пора любви, первых взлетов, самостоятельных решений и головокружительных достижений. Это та вдохновенная пора, когда маленькая победа становится залогом жизненного успеха.

День молодежи в Украине был утвержден как национальный праздник 22 июня 1994 года указом первого президента страны Леонида Кравчука.

Ежегодно ко Дню молодежи в нашей стране устраивают различные концерты, ярмарки, выставки и другие мероприятия.

Поздравления

Молодежь «гудит» сегодня,

Отмечая праздник свой.

Погуляй и ты на славу,

Если сердцем молодой.

Пусть всегда желание будет

Развиваться и творить.

Я желаю быть счастливым,

Улыбаться и любить.

В День молодежи

Хочу пожелать,

Счастья – до дрожи,

Любовь не терять.

Быть позитивным

И радость нести,

В странствии длинном

Мечту обрести!

Молодёжь, вперёд и с песней,

Славный праздник отмечать,

Пусть пройдёт он интересно,

Чтобы долго вспоминать!

В этот цветущий день июня

На праздник вышла молодежь!

Все мы когда-то были юны,

Порывом чистым он хорош!

Вы будьте веселы, чтоб струны

Звенели в уголках души,

Играли сонм мелодий чудных,

Мгновенья были хороши!

Пусть молодость голову кружит

И сбываются мечты.

Чтоб всегда коллектив был дружен

И счастлив был ты.

Чтоб радостный был каждый день,

Удача не покидала.

Чтоб друзья были словно тень

И любовь окружала.

С Днём молодёжи поздравляю!

Пусть юность ходит по пятам,

Приносит радости без края,

И дарит веру в чудеса.

Пускай горит на горизонте

Мечта волшебным огоньком,

Живёт любовь в любом сезоне,

И белый ангел за плечом!

Тех, кто живёт на кураже,

У кого молодость в душе.

С днем молодёжи поздравляем,

И быть активными желаем.

Встреч ярких, радостных, веселья,

Всегда хорошего Вам настроения.

Вы будьте счастливы, любимы,

Все дни удачны и неповторимы.

Быть молодым — безумно круто,

Открыты сотни вам дорог,

Желаю новые маршруты,

Чтоб отыскать любой сам мог!

Пусть все мечты осуществятся,

Любите, верьте и мечтайте!

Желаю чаще улыбаться,

От счастья радостно сияйте!