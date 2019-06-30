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Воскресенье, 30.06.2019
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Красивые поздравления с днем рождения 30 июня: стихи и открытки

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Красивые поздравления с днем рождения 30 июня: стихи и открытки
08:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Сообразительные, тонко чувствующие, родившиеся в последний день июня, эмоционально открыты и умеют помочь другим ценными советами.

Уникальная интуиция помогает им предвосхищать негативные события и предотвращать их появление в жизни. Хотя они чувствительны к окружающему, рациональность удерживает их от чрезмерной драматизации происходящего. Рожденные 30 июня любят поговорить о своих чувствах и мыслях и с готовностью выслушивают других. Ум в сочетании с любопытством и прекрасной памятью делает их превосходными студентами или преподавателями.

Любой психолог скажет, что люди, закрытые в душе, часто нарочито энергичны. В случае с людьми, родившимися 30 июня, энергичность очень легко может перерасти в неприкрытую агрессию. В этот момент желательно не попадаться им под руку. В детском возрасте их причисляют к упрямцам, на самом деле они просто отстаивают свое право заниматься тем, что они любят. Их коммуникативные качества достойны зависти: противникам они красноречиво продемонстрируют свою силу, с союзниками поведут себя как надежные друзья. И здесь опять хочется вспомнить о настроении. Окружающие, неправильно поняв настроение этого человека, рискуют попасть в число противников, со всеми вытекающими последствиями.

Невероятно трудно заставить людей, рожденных 30 июня, сделать чтоето, если они не настроены на это. Люди этого дня подразделяются на два типа: экстраверты и интроверты, однако и те и другие имеют перед собой высокие личные цели. Их мир - это личные владения, куда посторонним вход воспрещен. Интроверты из числа тех, кто родился в этот день, организуют свою жизнь так, чтобы все в ней напоминало родной дом. Любое начинание должно прежде всего соответствовать критериям надежности, безопасности, предсказуемости. Экстраверты ведут себя вполне добродушно, до тех пор пока не окажутся в игровой ситуации. Тут уж им надо следить за тем, как бы их буйная натура не вышла изепод контроля.

Поздравления

Желаю нежности и ласки,

Любви красивой словно в сказке.

Пусть солнце светит круглый год

И никогда наоборот.

 

Пускай удача будет рядом

И деньги осыпают градом.

И пусть здоровье не подводит,

Болячки все скорей проходят.

 

Сияй как солнце, как звезда!

Не унывай ты никогда.

Пусть рядом будет лишь везенье,

Я поздравляю с днем рожденья!

Самые лучшие поздравления с днем рождения

Желаем радости, успеха,

Лицо сияло чтоб от смеха,

Чтоб никогда не унывать,

Тоску, печали прогонять.

 

Любви и счастья в отношеньях,

Помнить все лучшие мгновенья.

И верность тоже чтоб была,

Ведь без нее же никуда.

 

Работать чтоб всегда хотелось,

Зарплата чтоб всегда имелась.

Карьерный рост - до президента,

Пусть не пугают конкуренты.

 

Друзья чтоб только окружали

И никогда ни предавали,

еще здоровья пожелаем.

И с днем рожденья поздравляем!

Твой сегодня день рожденья.

Принимай же поздравленья!

Счастья, радости, успеха,

Доброты, побольше смеха.

 

Чтоб здоровье не шалило,

Кровь почаще бы бурлила,

Тебе всего всегда хватало

И росли чтоб капиталы.

 

Любви желаю и тепла,

В душе всегда б весна цвела

И чтоб в глазах был огонек,

И жизни сладкой, как медок!

Трогательные поздравления с Днем рождения

Радости, смеха и счастья желаю.

Пусть исполняются Ваши мечты.

Ангел-хранитель пусть Вам помогает

От планов и к целям построит мосты.

 

Успеха в работе и доме, везения,

Комфорта, уюта всегда и во всем,

Поддержки, заботы, немного терпения.

Навеки пусть счастьем наполнится дом!

Желаю я из года в год

Счастья сладкого как мед,

Дней, сверкающих как солнце,

Погоды ясной за оконцем.

 

Чтобы чудо посещало,

Позитивом заряжало.

Скука напрочь проходила,

Семья тобою дорожила.

 

Чтоб все вокруг тебя любили,

Деньжата нужные приплыли.

Твое здоровье крепким было,

А в делах всегда фартило.

Поздравления с Днем рождения

День рождения приходит с рассветом,

С первым дружеским теплым приветом.

От родных, дорогих поздравлением,

Пожеланием в праздник рождения!

 

Будьте счастливы, будьте богаты,

Окружению близкому рады.

Будьте духом сильны и здоровы,

К счастью новому будьте готовы!

 

Пусть свершится все то, что хотелось,

Чтоб душа Ваша песнею пелась,

Сердце только от счастья щемило,

Чтобы все и всегда было мило!

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