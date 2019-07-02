Оригинальные поздравления с Днем рождения на 2 июля в стихах

Вы энергичная и властная личность, но при этом вам присущи идеализм, заботливость и сдержанность. Вы от природы настойчивы и отличаетесь сильными и яркими эмоциями. Вы обладаете художественным талантом и экстрасенсорными способностями, и вам необходим способ для самовыражения.
Вы — прирожденный психолог и хотите точно знать побуждения других людей, однако вы общительны и подходите к жизни честно и открыто.
Хотя вы — хороший и верный друг, за приветливой улыбкой подчас вы ловко скрываете свою материальную заинтересованность и врожденное деловое чутье.
Вами может руководить сильное желание наслаждаться хорошей жизнью. Тем не менее, присущая вам неудовлетворенность и склонность предаваться мечтам или быстро пресыщаться могут затормозить раскрытие вашего потенциала.
Остерегайтесь беспокойно бросаться от одного интереса к другому или пытаться найти себя в мире бесплодных фантазий.
После 20 лет вы сделаетесь энергичнее, увереннее и оптимистичнее. Этот период продолжится тридцать лет и поможет вам в достижении власти. После 50 лет вы станете разборчивее и захотите приносить практическую пользу людям.
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье.
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
С днем рождения, тебя!
С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!
С днем рожденья поздравляю,
Улыбок, радости желаю.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Люди хорошие встречаются
И все по жизни получается!
Доходы пусть только растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки,
В душе сияют огоньки!
Принимай поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.