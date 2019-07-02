Оригинальные поздравления с Днем рождения на 2 июля в стихах

Вы родились 2 июля, знак зодиака Рак. Вы кажетесь дружелюбным, скромным и обаятельным и часто привлекаете окружа­ющих, получая пользу от связей и сотруд­ничества.

Вы энергичная и властная лич­ность, но при этом вам прису­щи идеализм, заботливость и сдержанность. Вы от приро­ды настойчивы и отличаетесь сильными и яр­кими эмоциями. Вы обладаете художествен­ным талантом и экстрасенсорными способ­ностями, и вам необходим способ для само­выражения.

Вы — прирожденный психолог и хотите точно знать побуждения других лю­дей, однако вы общительны и подходите к жизни честно и открыто.

Хотя вы — хоро­ший и верный друг, за приветливой улыбкой подчас вы ловко скрываете свою материаль­ную заинтересованность и врожденное дело­вое чутье.

Вами может руководить сильное желание наслаждаться хорошей жизнью. Тем не ме­нее, присущая вам неудовлетворенность и склонность предаваться мечтам или быст­ро пресыщаться могут затормозить раскры­тие вашего потенциала.

Остерегайтесь бес­покойно бросаться от одного интереса к дру­гому или пытаться найти себя в мире бесплодных фантазий.

После 20 лет вы сделаетесь энергичнее, увереннее и оптимистичнее. Этот период продолжится тридцать лет и поможет вам в достижении власти. После 50 лет вы станете разборчивее и за­хотите приносить практическую пользу лю­дям.

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,

Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, любимым!

Жить без тоски, хандры не знать,

От чудных дней не уставать.

Лишь солнца, света и тепла.

С днем рождения, тебя!

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Люди хорошие встречаются

И все по жизни получается!

Доходы пусть только растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.