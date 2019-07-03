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Трогательные поздравления с днем рождения на 3 июля

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Трогательные поздравления с днем рождения на 3 июля
08:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы наблюдательны и проницательны, на­делены хорошим чувством формы и стиля и способны быстро обратить свои интересы и творческие таланты в успешное коммерче­ское предприятие.

Вы — творческая личность с бо­гатым воображением, разви­тыми практическими навыка­ми, стремлением к безопаснос­ти и сильными чувствами. Идеализм и во­ображение могут играть важную роль в ва­шей жизни. Тем не менее, внимание к ма­териальной стороне жизни поможет вам со­хранить реализм. Вы родились 3 июля, знак зодиака Рак. 

Наряду с организаторски­ми способностями и интуицией вы часто об­ладаете рассудительностью и высоко цените материальный успех. При вашей жажде хо­рошей жизни вам следует избегать расточи­тельности или чрезмерной увлеченности.

Подавляя эмоции, вы иногда скрываете свои истинные чувства и опасения. Тем не менее, вы можете быть очень убедительным благо­даря своему красноречию и дружелюбию.

После 19 лет вы станете менее застен­чивым и приобретете уверенность в себе. Возрастет ваш профессионализм в избран­ной сфере деятельности.

После 49 лет вы станете смотреть на мир с более практичной точки зрения; при этом служение другим ста­нет важной частью вашей жизни.

 

День рождения — лучший праздник!

Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,

Добра, здоровья и любви.

 

Желаем море впечатлений,

Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,

Сегодня, завтра, каждый день!

 

Искрится на лице улыбка,

И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас

Приятные звучат слова!

Желаю чаще улыбаться

И позитив в наш мир нести,

Легко всех целей добиваться

На своем жизненном пути!

 

Пусть будет в жизни много света,

Добра и только ярких дней!

Пускай лишь солнечное лето

Всегда живет в душе твоей!

Поздравляю, обнимаю,

В день рожденья пожелаю:

Радости, улыбок море,

Чтобы обходило горе.

 

Много смеха, много счастья,

Неземной любви и страсти,

Чтобы жизнь была подарком.

Каждый день пусть будет ярким!

Душа чтоб пела и смеялась,

А сердце верило в мечту.

Чтоб счастье вовсе не кончалось,

А взор твой видел красоту.

 

Чтоб исполнялись все желанья —

Всё, что задумано тобой.

Успехов в каждом начинании,

Веселья в день рожденья твой!

Самые лучшие поздравления с Днем рождения

Пусть будет в день рождения

Побольше наслаждения,

Компания — удачной,

Зарплата — семизначной,

Энергия — безмерной,

Любовь — большой и верной,

Фигура — атлетичной,

Погода — преотличной!

Душа всегда смеется,

И счастье речкой льется.

И от судьбы подарок

Пусть будет очень ярок!

Хочу пожелать

Я тебе в день рождения

Побольше удачи,

Побольше везения.

 

Успехов отличных,

Побольше наличных,

Любви и тепла

В отношениях личных.

 

Пусть часто приходит

К тебе вдохновение —

Хороших идей,

Ну и их воплощения.

 

Здоровья и силы,

Чтоб всё получалось,

Чтоб только хорошее

В жизни встречалось!

Желаю крепкого здоровья,

Чтобы сбывались все мечты,

Улыбок чтобы было море,

Тепла и света, доброты.

 

Пускай все беды и невзгоды

Твой дом обходят стороной,

А холода и непогоды

Не нарушают твой покой.

 

Твой день рожденья — это праздник,

Начало нового пути.

И в этот день, волшебный, ясный,

Желаю счастье обрести!

Оригинальные поздравления с Днем рождения

Желаем радости, везения,

Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,

Всегда успешными — дела.

 

Здоровья, сил и вдохновения!

Пусть полной чашей будет дом.

Примите наши поздравления

Вот этим искренним стихом!

От всей души желаю счастья

И много долгих светлых лет,

Сил для борьбы с любой напастью,

Побольше радостных побед.

 

Желаю больше улыбаться,

Года бегут вперед — и пусть:

В душе — навеки восемнадцать,

И сердце не затронет грусть.

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