Трогательные поздравления с днем рождения на 3 июля

Вы — творческая личность с богатым воображением, развитыми практическими навыками, стремлением к безопасности и сильными чувствами. Идеализм и воображение могут играть важную роль в вашей жизни. Тем не менее, внимание к материальной стороне жизни поможет вам сохранить реализм. Вы родились 3 июля, знак зодиака Рак.
Наряду с организаторскими способностями и интуицией вы часто обладаете рассудительностью и высоко цените материальный успех. При вашей жажде хорошей жизни вам следует избегать расточительности или чрезмерной увлеченности.
Подавляя эмоции, вы иногда скрываете свои истинные чувства и опасения. Тем не менее, вы можете быть очень убедительным благодаря своему красноречию и дружелюбию.
После 19 лет вы станете менее застенчивым и приобретете уверенность в себе. Возрастет ваш профессионализм в избранной сфере деятельности.
После 49 лет вы станете смотреть на мир с более практичной точки зрения; при этом служение другим станет важной частью вашей жизни.
День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!
Желаю чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в душе твоей!
Поздравляю, обнимаю,
В день рожденья пожелаю:
Радости, улыбок море,
Чтобы обходило горе.
Много смеха, много счастья,
Неземной любви и страсти,
Чтобы жизнь была подарком.
Каждый день пусть будет ярким!
Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья —
Всё, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!
Пусть будет в день рождения
Побольше наслаждения,
Компания — удачной,
Зарплата — семизначной,
Энергия — безмерной,
Любовь — большой и верной,
Фигура — атлетичной,
Погода — преотличной!
Душа всегда смеется,
И счастье речкой льется.
И от судьбы подарок
Пусть будет очень ярок!
Хочу пожелать
Я тебе в день рождения
Побольше удачи,
Побольше везения.
Успехов отличных,
Побольше наличных,
Любви и тепла
В отношениях личных.
Пусть часто приходит
К тебе вдохновение —
Хороших идей,
Ну и их воплощения.
Здоровья и силы,
Чтоб всё получалось,
Чтоб только хорошее
В жизни встречалось!
Желаю крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Твой дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают твой покой.
Твой день рожденья — это праздник,
Начало нового пути.
И в этот день, волшебный, ясный,
Желаю счастье обрести!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!
От всей души желаю счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаю больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть:
В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.