Трогательные поздравления с 65 годовщиной свадьбы в стихах и открытках

65-летняя годовщина свадьбы называется "Железная свадьба".

Символ годовщины – железо, которое символизирует крепкие отношения, доказанные долгими годами. На железную свадьбу и брак железный и любовь также железная.

Такая годовщина празднуется в семейном кругу и должна быть организована детьми и внуками. Они дарят супругам небольшие железные фигурки, подставочки, рамки и тому подобные подарки. На эту годовщину подарки практически не имеют значения, важно лишь внимание и любовь близких людей, а именно детей и внуков.

Конечно, 65 лет является нереальной датой, которая празднуют немногие. Но все-таки празднуют. Такой длительный брак – это прямое доказательство, что любовь все-таки существует.

Поздравления

Вас теперь не разлучить

Никому на свете,

Поздравляют внуки вас,

Правнуки и дети!

Вы, родные, молодцы,

Ваша жизнь — примерна,

Ведь жалели вы друг друга

И любили верно!

Мы желаем счастья вам

И здоровья тоже,

Дорогие, вы для нас

Всех людей дороже!

Недаром свадьба из железа —

Вы крепко скованы на веки!

В вас сила, что металл порежет,

И та, что вспять пускает реки.

Вы вместе, как две половинки,

Так слава двум сердцам влюблённым!

Пусть на висках блестят сединки,

Вы навсегда молодожены!

В этот славный день когда – то

Вы стали мужем и женой!

65 – внушительная дата!

Мы вас поздравляем всей душой!

Железной эту свадьбу называют,

Все пережито в этот долгий срок!

Испытания союз ваш закаляют,

Как железный закаляется клинок!

И пусть вы изменились, постарели,

Но души не стареют никогда!

Ведь главное, чтоб чувства не ржавели!

Любви, здоровья вам на долгие года!

Родителей поздравить хочется,

Вы вместе много долгих лет,

Пусть не придет к вам одиночество,

Вы мне поведайте секрет,

Как жить так долго и так счастливо,

65 прожить вдвоем!

Желаю я огромной радости,

Пусть будет мира полон дом!

Ваш брак благословили звезды,

Вам дав согласье и терпенье!

Ваш подвиг повторить не просто,

Он вызывает восхищение!

Прочней железной свадьбы нет!

Вы вместе шестьдесят пять лет!

Вас с юбилеем поздравляю!

Всех благ, родные, вам желаю!

Вы с любовью безвозмездной,

Посвятив друг другу жизнь,

Аж до свадьбы до железной

Душа в душу добрались!

И лишь красят вас морщины,

Украшает седина!

Вы – друг друга половины!

И в душе у вас весна!