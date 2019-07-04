Красивые поздравления с Днем национальной полиции на украинском языке

Сьогодні, 4 липня, українські поліцейські відзначають своє професійне свято – День поліції України. Національній поліції України цього дня виповнюється 4 роки.
У цей святковий для вас день,
Прийміть від нас гору пісень,
І побажань прийміть не мало,
Щоб жили ви завжди всі вдало.
Щоб злочинців стало менше,
Ловить бандитів стало легше,
Крадіжок в світі, щоб не стало,
Жорстоких вбивств, щоб було мало!
Із днем міліції вітаєм,
Любові й щастя вам бажаєм.
Хай квітне в серці доброта,
Та обминає вас журба!
Тому, хто трудиться завжди,
І хто у будь-яку негоду,
Залишивши всі справи свої,
Поспішає чергувати на дорогу
Хочемо побажати удачі
І безмежного везіння,
Довіку зневіри не знати
І велику зарплатню мати!
Ти грізний, мов лев, і стрімкий, наче птах,
Ти йдеш за злочинцем впритул по п’ятах,
Від тебе нізащо йому не втекти,
Бо кращий із кращих, коханий мій, ти!
Дарую тобі свою шану й кохання,
І шлю з Днем поліції щирі вітання!
Ваша служба дуже небезпечна,
Та й дуже, мабуть, важка.
Так давайте в поліції свято
Вип’ємо горілки за це до дна!
По кутах хай трясуться бандити,
І маніяки нехай плачуть в кулак.
Ви – відвага, хоробрість і сила,
І нехай завжди буде так!
Сьогодні в День поліції
Пити треба до кондиції,
Щоб жартувати й танцювати,
Дівчат міцно обіймати,
До дому щоб дошкандибати,
А там вже чекає на тебе ліжко!
Я вам бажаю в день поліції
Забути проблеми, відкласти справи
І скасувати всі репетиції,
Адже свято відзначати час настав!
Знімаємо форму і кашкети,
Рвемо ґудзики на сорочках.
Сьогодні день по праву наш,
Беремо його на абордаж!
Служити в поліції непросто,
Немає в ній кіношної краси.
Погоні, затримання, допити,
Хто з цим впорається? Звичайно, ти!
Нехай багато зараз поліцію лають,
Поки в ній є такі ж, як ти,
Ми можемо спати спокійно, точно знаю,
Зі святом, друже! Нехай здійсняться мрії!