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Красивые поздравления с Днем национальной полиции на украинском языке

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Красивые поздравления с Днем национальной полиции на украинском языке
12:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Чотири роки тому перші патрульні поліцейські склали присягу на вірність Україні.

Сьогодні, 4 липня, українські поліцейські відзначають своє професійне свято – День поліції України. Національній поліції України цього дня виповнюється 4 роки.

У цей святковий для вас день,

Прийміть від нас гору пісень,

І побажань прийміть не мало,

Щоб жили ви завжди всі вдало.

Щоб злочинців стало менше,

Ловить бандитів стало легше,

Крадіжок в світі, щоб не стало,

Жорстоких вбивств, щоб було мало!

Із днем міліції вітаєм,

Любові й щастя вам бажаєм.

Хай квітне в серці доброта,

Та обминає вас журба!

Тому, хто трудиться завжди,

І хто у будь-яку негоду,

Залишивши всі справи свої,

Поспішає чергувати на дорогу

Хочемо побажати удачі

І безмежного везіння,

Довіку зневіри не знати

І велику зарплатню мати!

Ти грізний, мов лев, і стрімкий, наче птах,

Ти йдеш за злочинцем впритул по п’ятах,

Від тебе нізащо йому не втекти,

Бо кращий із кращих, коханий мій, ти!

Дарую тобі свою шану й кохання,

І шлю з Днем поліції щирі вітання!

Ваша служба дуже небезпечна,

Та й дуже, мабуть, важка.

Так давайте в поліції свято

Вип’ємо горілки за це до дна!

По кутах хай трясуться бандити,

І маніяки нехай плачуть в кулак.

Ви – відвага, хоробрість і сила,

І нехай завжди буде так!

Сьогодні в День поліції

Пити треба до кондиції,

Щоб жартувати й танцювати,

Дівчат міцно обіймати,

До дому щоб дошкандибати,

А там вже чекає на тебе ліжко!

Я вам бажаю в день поліції

Забути проблеми, відкласти справи

І скасувати всі репетиції,

Адже свято відзначати час настав!

Знімаємо форму і кашкети,

Рвемо ґудзики на сорочках.

Сьогодні день по праву наш,

Беремо його на абордаж!

Служити в поліції непросто,

Немає в ній кіношної краси.

Погоні, затримання, допити,

Хто з цим впорається? Звичайно, ти!

Нехай багато зараз поліцію лають,

Поки в ній є такі ж, як ти,

Ми можемо спати спокійно, точно знаю,

Зі святом, друже! Нехай здійсняться мрії!

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