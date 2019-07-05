Поздравления с Днем рождения на 5 июля в стихах и открытках

Вы оптимистичны, склонны к риску и обладаете множеством талантов, а также сильной интуицией и большим желанием реализовать себя. Но несмотря на присущие вам воображение и практические навыки, многие ваши идеи могут остаться на бумаге, если вы не проявите терпения и настойчивости.
Вы родились 5 июля, знак зодиака Рак. Будучи блестящим деловым стратегом, вы можете стать проницательным инвестором и участвовать в крупных предприятиях и спекуляциях.
Чаще всего вы убеждены, что деньги — это власть, и во многих случаях это действительно так; однако, видя только материальную пользу, вы можете упустить глубокое понимание истинных ценностей.
Даже если вы дисциплинированны и трудолюбивы, у вас сильная тяга к роскоши, и удовлетворение ее для вас чрезвычайно важно.
У вас большие мечты, и, что бы вы не делали, вы хотите достичь вершины. У вас острая потребность распространять свое влияние и захватывать новые сферы. Внутреннее беспокойство или неудовлетворенность текущим положением дел побуждают вас двигаться дальше.
После 17 лет ваша энергия, творческие способности и уверенность в себе возрастают, и вы, вероятно, станете предприимчивее. В 47 лет вы сделаетесь разборчивее и рациональнее, в вас пробудится интерес к здоровью или к возможностям приносить пользу людям.
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья — крепкого, как камень;
Любви — прекрасной, как цветок;
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек.
Желаю жизненных картин,
Где радость, красота, блаженство.
Пусть каждый камень на пути
Ступенью станет к совершенству.
И пусть сопутствуют огни
Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,
Влечет достаток и веселье!
Пусть каждый день приносит смех,
Пусть дарит радость, наслаждение,
Но непременно лучше всех
Пусть будет каждый день рождения!
Желаю жизни без хлопот,
Идти смелее лишь вперед.
Чтобы в пути не знать печали,
И чтоб друзья не подкачали.
Пусть все мечты сбываются,
А новые — рождаются.
Пускай сопутствует успех.
Желаю быть счастливей всех!
В лучах улыбок, смеха, торжества
Тебя я поздравляю с днем рожденья!
Пусть будет больше в жизни волшебства,
Любви, удачи... счастья, без сомненья.
Пусть окружают только верные друзья,
Пускай все будет лишь прекрасно,
Заботой греет пусть семья,
Да и вообще во всем все будет классно.
Хочу поздравить с днем рождения!
Желаю горести не знать.
Здоровья лишь тебе, веселья
И никогда не унывать!
Пусть неприятности дорогу
Забудут в дом твой навсегда,
А беды, горести, тревоги
Не посещают никогда.
Пусть в жизни будет много света,
Удачи движется поток.
Пусть жизнь твоя цветет, как лето,
Струится счастье, как песок.
Поздравляю Вас с днем рожденья
И желаю Вам новых открытий,
Воплотить все мечты и идеи,
Вдохновения, ярких событий,
Пусть удача всегда будет рядом,
А вокруг — лишь хорошие люди,
В жизни суетном распорядке
Пусть всегда будет место для чуда.
Двигаться лишь вперед, не сдаваться,
В жизни — счастья, в карьере — успехов.
И таким же всегда оставаться
Замечательным человеком!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня — в день рожденья
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Желаю жить всегда с успехом,
Дружить всегда со звонким смехом,
Шагать с капризною Удачей,
С достатком быть еще в придачу!
Забыть про суету в делах,
Не верить грусти той, что в днях,
Творить идеи и мечтанья,
Поверить в главные желанья.
Ценить людей родных всегда,
Прощать и верить до конца,
И жить по вере и любви,
Идти уверенно в пути!