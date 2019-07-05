Поздравления с Днем рождения на 5 июля в стихах и открытках

Вы активно ищете пути пре­образование вашей жизни, однако старай­тесь преодолеть склонность использовать людей ради личной выгоды.

Вы оптимистичны, склонны к риску и обладаете множеством талантов, а также сильной интуицией и большим желани­ем реализовать себя. Но несмотря на прису­щие вам воображение и практические навы­ки, многие ваши идеи могут остаться на бумаге, если вы не проявите терпения и настойчивости.

Вы родились 5 июля, знак зодиака Рак. Будучи блестящим деловым стратегом, вы можете стать проницательным инвесто­ром и участвовать в крупных предприятиях и спекуляциях.

Чаще всего вы убеждены, что деньги — это власть, и во многих случаях это действительно так; однако, видя только материальную пользу, вы можете упустить глубокое понимание истин­ных ценностей.

Даже если вы дисциплинированны и тру­долюбивы, у вас сильная тяга к роскоши, и удовлетворение ее для вас чрезвычайно важно.

У вас большие мечты, и, что бы вы не делали, вы хотите достичь вершины. У вас острая потребность распространять свое влияние и захватывать новые сферы. Внутреннее беспокойство или неудовлетво­ренность текущим положением дел побужда­ют вас двигаться дальше.

После 17 лет ваша энергия, творческие способности и уверенность в себе возрас­тают, и вы, вероятно, станете предприим­чивее. В 47 лет вы сделаетесь разборчивее и рациональнее, в вас пробудится интерес к здоровью или к возможностям приносить пользу людям.

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

Здоровья — крепкого, как камень;

Любви — прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

Желаю жизненных картин,

Где радость, красота, блаженство.

Пусть каждый камень на пути

Ступенью станет к совершенству.

И пусть сопутствуют огни

Далеких звезд мечтам и целям.

Пусть дом уютный, как магнит,

Влечет достаток и веселье!

Пусть каждый день приносит смех,

Пусть дарит радость, наслаждение,

Но непременно лучше всех

Пусть будет каждый день рождения!

Желаю жизни без хлопот,

Идти смелее лишь вперед.

Чтобы в пути не знать печали,

И чтоб друзья не подкачали.

Пусть все мечты сбываются,

А новые — рождаются.

Пускай сопутствует успех.

Желаю быть счастливей всех!

В лучах улыбок, смеха, торжества

Тебя я поздравляю с днем рожденья!

Пусть будет больше в жизни волшебства,

Любви, удачи... счастья, без сомненья.

Пусть окружают только верные друзья,

Пускай все будет лишь прекрасно,

Заботой греет пусть семья,

Да и вообще во всем все будет классно.

Хочу поздравить с днем рождения!

Желаю горести не знать.

Здоровья лишь тебе, веселья

И никогда не унывать!

Пусть неприятности дорогу

Забудут в дом твой навсегда,

А беды, горести, тревоги

Не посещают никогда.

Пусть в жизни будет много света,

Удачи движется поток.

Пусть жизнь твоя цветет, как лето,

Струится счастье, как песок.

Поздравляю Вас с днем рожденья

И желаю Вам новых открытий,

Воплотить все мечты и идеи,

Вдохновения, ярких событий,

Пусть удача всегда будет рядом,

А вокруг — лишь хорошие люди,

В жизни суетном распорядке

Пусть всегда будет место для чуда.

Двигаться лишь вперед, не сдаваться,

В жизни — счастья, в карьере — успехов.

И таким же всегда оставаться

Замечательным человеком!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

Желаю жить всегда с успехом,

Дружить всегда со звонким смехом,

Шагать с капризною Удачей,

С достатком быть еще в придачу!

Забыть про суету в делах,

Не верить грусти той, что в днях,

Творить идеи и мечтанья,

Поверить в главные желанья.

Ценить людей родных всегда,

Прощать и верить до конца,

И жить по вере и любви,

Идти уверенно в пути!