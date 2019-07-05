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Поздравления с 75 годовщиной свадьбы на 5 июля: стихи и открытки

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Поздравления с 75 годовщиной свадьбы на 5 июля: стихи и открытки
16:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Коронной свадьбой называют 75 лет жизни в браке.

Это очень редкое явление, кажущееся невозможным. На такую годовщину следует награждать супругов медалями, потому что такой продолжительный брак – это настоящее достижение.

Супруги, празднующие коронную свадьбу, могут быть уверены в том, что сделали правильный жизненный выбор. Они посвятили друг другу жизнь, и сделали это не зря. А ведь это самое главное в жизни: знать, что не ошибся в выборе спутника жизни.

Поздравления

Коронной свадьбы годовщина

Дарует всем небесный свет!

И для восторга есть причина —

Вы вместе 75 лет!

Вас с этой датой поздравляем,

До дна за вас нам пить — не грех!

Вам долголетия желаем.

Вы победили все и всех!

Вы сегодня коронованы.

Вашей паре столько лет!

Сотни взглядов к вам прикованы,

Вы герои, спору нет.

До коронной свадьбы дожили,

А глаза огнем горят.

Взгляды светлые, влюбленные

Все без слов нам говорят.

Уваженье, восхищение

Заслужили вы вдвоем.

Браво! Наши поздравления

Королеве с Королём!

Мы головы пред вами склоняем

И вас от души поздравляем!

Живете в ладу много лет,

Подобной семьи просто нет!

Цените ж, любите друг друга,

Верные наши супруги,

Пусть дети, внуки растут,

Пусть радость и счастье в доме живут!

Вы в жизни, что семейною зовут,

Как настоящие король и королева!

Пока другие люди счастья ждут,

Вы сами строили его путем нагрева

Нагрева Вашей пламенной любви,

Что нежность Вам дарила эти годы.

Спасибо, что смогли так вдохновить,

Вы силой духа проходили сквозь невзгоды!

Поздравления с Днем рождения на 5 июля в стихах и открытках

Вы как царская чета,

Жизнь уже не суета,

Свадьба же коронная,

Жизнью закаленная!

Вы живите лет до двести,

Снова как жених с невестой!

Пусть здоровье будет крепким,

Разум — молодой и цепкий!

Любит вас семья большая,

Очень ценит, уважая,

Пусть же Бог продлит вас срок,

Наш сердечный поздравок!

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