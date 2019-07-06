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Ивана Купала 2019: красивые поздравления в открытках и стихах

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Ивана Купала 2019: красивые поздравления в открытках и стихах
12:12 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В ночь с 6 на 7 июля украинцы отмечают древний праздник Ивана Купала.

Ивана Купала - традиционный восточнославянский праздник. Колоритнейшей атмосферой этого дня сохраняется очищение с помощью огня и воды - древнейшей формы магических действий. Ивана Купала - один из четырех главных праздников солнечного календаря.

Наши предки на Ивана Купала отмечали день летнего солнцестояния. В праздник проводились различные обряды, связанные с водой, огнем и травами. Неженатые девушки, которые хотели выйти замуж, к празднику Купала собирали в поле травы и цветы, из которых плели венки. У славян венок был символом круговорота сил природы, а также служил оберегом от нечисти.

Поздравления

Пришел Иван Купала день —

На реку все, кому не лень.

Там хороводы и костры,

Надежды, тайные мечты.

С прекрасным праздником, друзья!

Сегодня нам грустить нельзя.

А лучше уж венок сплести

И с ним любовь свою найти!

На Ивана, на Купалу,

Чтоб душа тоски не знала,

Ароматных трав нарви,

Разожги костер любви.

В чисту воду окунись

И здоровьем зарядись.

Опусти веночек в реку,

Пусть плывет он к человеку,

Что в душе твоей и в сердце.

Приоткрой ты в счастье дверцу.

И к тебе плывет венок —

Несет этот поздравок.

Расплетай, невеста, косы,

Выходи простоволосой,

Да венком себя укрась,

Веселись сегодня всласть.

Оставляй, жених, печали,

Возле речки, у причала

Одиночеству не место.

Ждёт тебя судьба-невеста.

Вы кружите-ворожите,

Каждым мигом дорожите.

Пусть венки сулят на речке

Обручальные колечки.

Пусть костры трещат-пылают,

Ваши чувства распаляют,

Очищают от невзгод.

Пусть закружит хоровод.

В эту ночь чудес и яви

Цвет свой папоротник явит.

Будет дивного не мало

На Ивана на Купала.

Есть летний праздник очень славный,

Когда горят кругом костры,

Девчата по реке исправно,

Пускают милому венки.

Потом купаются все вместе,

Хотя русалки на чеку,

Как одинокие невесты,

Парней манят на глубину.

Ивана Купала праздник это,

Гуляют дружно до утра,

Как хорошо, что праздник летом,

Тепло всю ночь и красота!

Праздник Ивана Купала 2019: поверья и обряды

С Днем Ивана Купала

Сегодня вас поздравляю,

Мира, добра и смирения

В праздник волшебный желаю.

Счастливой пусть жизнь ваша будет

И бьет родником пусть удача,

Сбываются ваши желания,

Решаются быстро задачи.

Потоками света и счастья

Пестрит пусть злодейка судьба,

Желаю вам веры я крепкой,

Удачи, успехов, тепла.

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