Скачать
Суббота, 06.07.2019
ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму вопреки сопротивлению делегации РФ
ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму вопреки сопротивлению делегации РФ
На Львовщине и Закарпатье новые руководители региональных управлений СБУ
На Львовщине и Закарпатье новые главы региональных управлений СБУ
Надаль в девятый раз вышел в 1/8 финала Уимбдлона
Надаль в девятый раз вышел в 1/8 финала Уимбдлона
Свежие новости о крещении сына герцогов Сассекских: фото
Свежие новости о крещении сына герцогов Сассекских: фото

Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках

Смотрите фото (6)
Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
20:24 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Древний славянский праздник День Ивана Купалы отмечают 7 июля.

Корни народных гуляний уходят в языческие времена - тогда славяне называли праздник Купало и отмечали его в день летнего солнцестояния. В самую короткую ночь боготворили Солнце, разжигали костры, купались в водоемах, собирали росу и искали расцветающие папоротники.

Поздравления

На Ивана на Купала

Шлю вам радостный привет.

От души желаю счастья,

Долгих, искрометных лет.

 

Пусть волшебный день сегодня

Все мечты осуществит.

И Всевышний вас любовью,

Миром, благом наградит.

Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником

Жизнь веселая настала -

К нам пришел Иван Купала:

Будем весело опять

Всех водою обливать!

 

Вам - добра, любви, здоровья,

Чтобы счастья было вдоволь,

Всех обидчиков простить,

Не болеть и не грустить!

Праздник Ивана Купала 2019: поверья и обряды

Волшебная ночь на Ивана Купала

Таит в себе всяких загадок немало!

Вода, говорят, добавляет здоровья,

Огонь очищает от скверны, злословья!

 

Пускай благодать в эту ночь снизойдёт,

Печаль и нужду за собой уведёт!

Живите, любите, друг друга цените,

Сквозь годы любовь свою смело несите!

Праздник долгожданный

К нам приходит летом,

День Иван Купалы

Я желаю встретить.

 

Пусть венок купальский

Вдаль уносит речка,

К радости, к удаче

И к судьбе навстречу.

 

Пусть в кострах сгорают

Все ваши печали,

Пусть Иван Купала

Души очищает.

 

Всем желаю в праздник,

Волшебства и чуда,

Радостной, счастливой

Жизнь пусть ваша будет.

Праздник Ивана Купала в 2019 году: гадания, приметы

Поздравляю с праздником

Лета и тепла!

С жаркими купаниями

С ночи до утра.

 

Пусть все на Купала

Сбудутся мечты.

Папоротник в цвете

В полночь ты найди.

 

Хочется поверить

В чудеса, как в сказке.

Главное, чтоб в жизни

Всё так сложилось ясно.

Ивана Купала 2019: красивые поздравления в открытках и стихах

По древним славянским заветам,

От предков придя по векам,

Загадочный праздник, воспетый,

Добрался с легендами к нам!

Разгадка былого величия,

А может, открытие себя?

В воде свое видим обличие,

Очнувшись от грез и любя!

Купала приходит, как сказка.

... а сказок так мало уже.

Романтика, нежность и ласка

У всех нас хранится в душе!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Ивана Купала, Праздник Ивана Купала, поздравления с Ивана Купала, Ивана Купала 2019, Поздравления с Ивана Купала 2019, Поздравления с Ивана Купала в стихах, Поздравления с Ивана Купала в открытках, Поздравления с Ивана Купала в прозе, СМС-поздравления с Ивана Купала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы
02 Ивана Купала 2019: красивые поздравления в открытках и стихах
03 Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Герой Криса Эванса продолжит свою историю в киновселенной Marvel
05 Опасность гель-лака: как уберечься
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский и Туск посетят Луганскую область накануне саммита Украина-ЕС
Зеленский и Туск посетят Луганскую область
В Меджлисе рассказали об ожиданиях от Зеленского
В Меджлисе рассказали об ожиданиях от Зеленского
Порошенко настаивает на усилении санкций против РФ
Порошенко настаивает на усилении санкций против РФ
Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь