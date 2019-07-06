Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках

Древний славянский праздник День Ивана Купалы отмечают 7 июля.

Корни народных гуляний уходят в языческие времена - тогда славяне называли праздник Купало и отмечали его в день летнего солнцестояния. В самую короткую ночь боготворили Солнце, разжигали костры, купались в водоемах, собирали росу и искали расцветающие папоротники.

Поздравления

На Ивана на Купала

Шлю вам радостный привет.

От души желаю счастья,

Долгих, искрометных лет.

Пусть волшебный день сегодня

Все мечты осуществит.

И Всевышний вас любовью,

Миром, благом наградит.

Жизнь веселая настала -

К нам пришел Иван Купала:

Будем весело опять

Всех водою обливать!

Вам - добра, любви, здоровья,

Чтобы счастья было вдоволь,

Всех обидчиков простить,

Не болеть и не грустить!

Волшебная ночь на Ивана Купала

Таит в себе всяких загадок немало!

Вода, говорят, добавляет здоровья,

Огонь очищает от скверны, злословья!

Пускай благодать в эту ночь снизойдёт,

Печаль и нужду за собой уведёт!

Живите, любите, друг друга цените,

Сквозь годы любовь свою смело несите!

Праздник долгожданный

К нам приходит летом,

День Иван Купалы

Я желаю встретить.

Пусть венок купальский

Вдаль уносит речка,

К радости, к удаче

И к судьбе навстречу.

Пусть в кострах сгорают

Все ваши печали,

Пусть Иван Купала

Души очищает.

Всем желаю в праздник,

Волшебства и чуда,

Радостной, счастливой

Жизнь пусть ваша будет.

Поздравляю с праздником

Лета и тепла!

С жаркими купаниями

С ночи до утра.

Пусть все на Купала

Сбудутся мечты.

Папоротник в цвете

В полночь ты найди.

Хочется поверить

В чудеса, как в сказке.

Главное, чтоб в жизни

Всё так сложилось ясно.

По древним славянским заветам,

От предков придя по векам,

Загадочный праздник, воспетый,

Добрался с легендами к нам!

Разгадка былого величия,

А может, открытие себя?

В воде свое видим обличие,

Очнувшись от грез и любя!

Купала приходит, как сказка.

... а сказок так мало уже.

Романтика, нежность и ласка

У всех нас хранится в душе!