Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках

Корни народных гуляний уходят в языческие времена - тогда славяне называли праздник Купало и отмечали его в день летнего солнцестояния. В самую короткую ночь боготворили Солнце, разжигали костры, купались в водоемах, собирали росу и искали расцветающие папоротники.
Поздравления
На Ивана на Купала
Шлю вам радостный привет.
От души желаю счастья,
Долгих, искрометных лет.
Пусть волшебный день сегодня
Все мечты осуществит.
И Всевышний вас любовью,
Миром, благом наградит.
Жизнь веселая настала -
К нам пришел Иван Купала:
Будем весело опять
Всех водою обливать!
Вам - добра, любви, здоровья,
Чтобы счастья было вдоволь,
Всех обидчиков простить,
Не болеть и не грустить!
Волшебная ночь на Ивана Купала
Таит в себе всяких загадок немало!
Вода, говорят, добавляет здоровья,
Огонь очищает от скверны, злословья!
Пускай благодать в эту ночь снизойдёт,
Печаль и нужду за собой уведёт!
Живите, любите, друг друга цените,
Сквозь годы любовь свою смело несите!
Праздник долгожданный
К нам приходит летом,
День Иван Купалы
Я желаю встретить.
Пусть венок купальский
Вдаль уносит речка,
К радости, к удаче
И к судьбе навстречу.
Пусть в кострах сгорают
Все ваши печали,
Пусть Иван Купала
Души очищает.
Всем желаю в праздник,
Волшебства и чуда,
Радостной, счастливой
Жизнь пусть ваша будет.
Поздравляю с праздником
Лета и тепла!
С жаркими купаниями
С ночи до утра.
Пусть все на Купала
Сбудутся мечты.
Папоротник в цвете
В полночь ты найди.
Хочется поверить
В чудеса, как в сказке.
Главное, чтоб в жизни
Всё так сложилось ясно.
По древним славянским заветам,
От предков придя по векам,
Загадочный праздник, воспетый,
Добрался с легендами к нам!
Разгадка былого величия,
А может, открытие себя?
В воде свое видим обличие,
Очнувшись от грез и любя!
Купала приходит, как сказка.
... а сказок так мало уже.
Романтика, нежность и ласка
У всех нас хранится в душе!