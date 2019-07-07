СМС-поздравления с праздником Ивана Купалы 2019: стихи и открытки

Ночь с 6 на 7 июля – одна из самых загадочных в году. В тот момент, когда 6 июля сгущаются сумерки, вступает в свои права купальная ночь, во время которой могут случиться всякие чудеса!
Поздравления
Иван Купало - светлый день
Обливать других не лень,
А облив друзей до нитки,
Подари потом открытки.
А в открытке поздравок:
С праздником тебя, милок,
Мы крепко мы тебя обнимаем
И много радости и счастья тебе желаем
На Ивана Купала традиция –
Всем народом летать чрез костер,
И такая у них позиция,
Что прыжок прекратит раздор.
Чтобы дружба, любовь крепче строилась,
Чтоб жилось нам легко на земле,
Чтобы все, что хотели мы, спорилось,
Есть Купала в нашей судьбе.
Важный праздник - Ивана Купала -
Ждет нас всех в середине лета,
Поздравок - вот чего не хватало
Нам в летнем лесу где-то.
Праздник наш - по особым канонам,
Проведем мы его на ура,
И прыжки чрез костер, и огонь нам
Будет знаменем до утра.
Иван Купала - великий праздник!
И всех хочу поздравить я.
Побольше смейтесь, веселитесь,
Не бойтесь жаркого огня!
Костер горит, звезда искрится,
Вода в реке зовет к себе,
На небе месяц серебрится,
А я скучаю по тебе!
Сплети, мой миленький дружок,
Прекрасный огненный венок,
И отпусти на воды речки,
Зажги в руках по одной свечке.
Я знаю, в день Купала,
Я на тебя гадала,
Я видела нас вместе
Как жениха - невесту!
Вот так чудо поздравОк
К нам пришел издрЕвле,
С милой через костерок,
Прыгали - поверье.
А потом мы в лес пошли,
И цветок искали.
У любимой поясок
Ночью потеряли.
И теряли там еще
Сарафан, рубаху...
Кто любовь нашел свою -
Тот поймет и нашу!