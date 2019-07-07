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СМС-поздравления с праздником Ивана Купалы 2019: стихи и открытки

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СМС-поздравления с праздником Ивана Купалы 2019: стихи и открытки
15:18 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Подборка замечательных и оригинальных поздравлений на праздник Ивана Купала 2019.

Ночь с 6 на 7 июля – одна из самых загадочных в году. В тот момент, когда 6 июля сгущаются сумерки, вступает в свои права купальная ночь, во время которой могут случиться всякие чудеса!

Поздравления

Иван Купало - светлый день

Обливать других не лень,

А облив друзей до нитки,

Подари потом открытки.

А в открытке поздравок:

С праздником тебя, милок,

Мы крепко мы тебя обнимаем

И много радости и счастья тебе желаем

На Ивана Купала традиция –

Всем народом летать чрез костер,

И такая у них позиция,

Что прыжок прекратит раздор.

Чтобы дружба, любовь крепче строилась,

Чтоб жилось нам легко на земле,

Чтобы все, что хотели мы, спорилось,

Есть Купала в нашей судьбе.

Важный праздник - Ивана Купала -

Ждет нас всех в середине лета,

Поздравок - вот чего не хватало

Нам в летнем лесу где-то.

Праздник наш - по особым канонам,

Проведем мы его на ура,

И прыжки чрез костер, и огонь нам

Будет знаменем до утра.

Иван Купала - великий праздник!

И всех хочу поздравить я.

Побольше смейтесь, веселитесь,

Не бойтесь жаркого огня!

Костер горит, звезда искрится,

Вода в реке зовет к себе,

На небе месяц серебрится,

А я скучаю по тебе! 

Сплети, мой миленький дружок,

Прекрасный огненный венок,

И отпусти на воды речки,

Зажги в руках по одной свечке.

Я знаю, в день Купала,

Я на тебя гадала,

Я видела нас вместе

Как жениха - невесту!

Вот так чудо поздравОк

К нам пришел издрЕвле,

С милой через костерок,

Прыгали - поверье.

А потом мы в лес пошли,

И цветок искали.

У любимой поясок

Ночью потеряли.

И теряли там еще

Сарафан, рубаху...

Кто любовь нашел свою -

Тот поймет и нашу!

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