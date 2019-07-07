Красивые поздравления в прозе с праздником Ивана Купалы 2019

В ночь с 6 на 7 июля 2019 года славяне празднуют Ивана Купала.

Корни народных гуляний уходят в языческие времена - тогда славяне называли праздник Купало и отмечали его в день летнего солнцестояния. В самую короткую ночь боготворили Солнце, разжигали костры, купались в водоемах, собирали росу и искали расцветающие папоротники.

Христианская церковь, чтобы искоренить языческие обычаи, приурочила ко Дню Солнца свой праздник - Рождество Иоанна Предтечи, пророка и мученика, крестившего Иисуса Христа. Так родилось новое название - День Ивана Купалы, в нем угадываются и исторические корни, и имя святого, купавшего Иисуса в иорданских водах. С переходом на новый календарь День Ивана Купалы утратил связь с днем летнего солнцестояния, его начали праздновать 7 июля. До сих пор в празднике сохраняются языческие традиции, но они не имеют никакого отношения к христианству.

Поздравления

Темной купальской ночью горят костры и плывут по воде свитые девичьими ручками веночки. Так пусть же не будут забыты и впредь красивые славянские традиции и культурное наследие, подарившее нам необычный праздник на Ивана Купалу, бережно храниться многие годы и нашими потомками.

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В праздник Ивана Купалы разреши пожелать тебе найти цветущий папоротник, пусть и в переносном смысле: пускай в жизни у тебя все придет в норму, в доме поселятся радость и счастье, в душе расцветет улыбка, а на работе все сложится самым лучшим образом.

Бесценная подруга! Желаю этот день Ивана Купалы встретить вместе с тобой, предаваясь народным гуляниям. Давай вместе, как наши бабушки, побежим к реке, наплетём венков из разных трав да будем пускать их по реке с зажженными свечами. Я уверена, что они нагадают нам счастливую и долгую жизнь. Поздравляю тебя, моя хорошая, с нашим славянским праздником!

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*С днём Ивана Купала тебя поздравляю и желаю жить любя, не зная забот и несчастья! В этот праздник не грустить, не тужить, а улыбаться, общаться и тогда непременно достанется заветная звезда!

В праздник Ивана Купала я хочу пожелать громкого веселья, чудесных забав и дружных гуляний. Пусть в этот праздник душа поверит в чудо, пусть твои глаза увидят тот заветный цветок папоротника, пусть сердце не знает одиночества, пусть в твоей жизни появится луч удачи, радости и счастья.

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Поздравляю с праздником Ивана Купала и желаю расцвести от счастья и любви, найти свою дорогу к самой главной мечте твоего сердца и пройти этот путь вместе с любимым человеком под сиянием яркой луны и доброй звезды удачи.

Пускай Ивана Купала подарит отличное настроение, сотни положительных эмоций и много веселья! Желаю, чтобы прыжки через костер были удачными, купание в чистом источнике принесло красоту и здоровье, а поиск папоротника этой ночью обязательно увенчался успехом!

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Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души желаю найти своё счастье в жизни и никогда не выпускать его из рук, обрести покой и надежду, настоящую любовь и верную удачу. Пусть сегодня случится что-то фантастическое и невероятно доброе в твоей жизни, пусть жизнь твоя повернёт в новое русло - по маршруту успеха, процветания и радости.

В праздник Ивана Купала от чистого сердца хочу пожелать, чтобы твоё сердце билось в ритме счастья, чтобы любовь окутала тебя с ног до головы, как туман поутру реку, чтобы звонким хороводом вокруг тебя кружилась удача и успех, чтобы душа твоя была полна восторга, а тело - бодрости и здоровья.

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На Ивана Купала пожелать от души тебе хочу таинственных приключений и удачного поиска цветущего счастья, ярких костров добрых воспоминаний и неугасаемого пламени любви, большой реки благополучия и свободного течения, светлой надежды на пути и невероятной радости сердца.