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Праздник Ивана Купала 2019: поздравления в прозе и открытках

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Праздник Ивана Купала 2019: поздравления в прозе и открытках
02:57 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Ежегодно праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля.

Еще его называют Иванов день, Иван Травник, Колосок, Крес, Ярилин день. Считается, что он совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. Название "Иван Купала" имеет народно-христианское происхождение и является славянским вариантом имени Иоанн Креститель, поскольку эпитет Иоанна переводится с греческого как "купатель, погружатель".

Считается, что только раз в год папоротник цветет. Тот, кто его найдет, сможет увидеть клады, как бы глубоко их не прятали. По традиции девушки накануне народных гуляний, плетут венки из разнотравий, опускают на воду с зажженными свечами и пускают по течению. Чем дольше плывет венок и горит лучинка, тем счастливее жизнь будет. Можно до бесконечности вспоминать все приметы и традиции связанные с этим днем, но без капли сомнения ясно, что этот день — один из самых интересных и загадочных праздников в календаре.

Поздравления

Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.

Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый — самый яркий огонёк надежды и пусть он приведёт тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.

В праздник Ивана Купала от души желаю светлой радости души и искренней любви, доброго блага и счастливых мгновений жизни, невероятных чудес и волшебной удачи, красивой сказки жизни и великих событий.

Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.

Лучшие поздравления с Ивана Купала 2019 в открытках (Фото)

В праздник Ивана Купала я хочу пожелать громкого веселья, чудесных забав и дружных гуляний. Пусть в этот праздник душа поверит в чудо, пусть твои глаза увидят тот заветный цветок папоротника, пусть сердце не знает одиночества, пусть в твоей жизни появится луч удачи, радости и счастья.

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