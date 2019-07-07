СМС-поздравления с праздником Ивана Купала 2019

В ночь на Ивана Купала на протяжении многих веков славяне отмечали этот мистический и разгульный праздник.

День Ивана Купала – самый загадочный, таинственный и мистический народный праздник. Чарующей магией, исходящей от величайших земных стихий – Солнца, Воды и Огня пронизана его атмосфера.

Отмечаемый с языческих времен нашими предками в день солнцестояния, он служил поклонению всемогущим богам "Яриле" и "Купале", обладающим огромной животворной энергией, дающей жизнь и плодоносность всему живому на земле. Люди искренне верили, что в купальскую ночь вся окружающая природа наделяется чародейской силой, способна разговаривать и предсказывать будущее.

Поздравления

Хороводы, заветные травы.

На поляне костры, суета.

И русалки на листьях купавы

Будто тени, сидят у пруда.

Звезды словно осколки кристалла.

И девчата веночки плетут.

Поздравляем с Ивана Купала

Счастья пусть эти дни принесут!

Собираем мы цветы

И в букеты заплетаем,

Сложим вместе все мечты

И желанье загадаем.

Пустим по воде венок,

Пусть судьба найдет дорогу.

Каждый новый колосок,

Нам подарит силы много.

На Ивана, на Купала,

Пожелаем от души,

Чистой, праведной судьбы.

Пусть вода венок несет,

Невесте мужа принесет.

Пора купаться в водоемах,

Иван Купала к нам пришел,

Давайте петь и веселиться,

Накроем мы огромный стол

И всем в округе пожелаем

Любви, здоровья, доброты,

Уйдет из жизни все плохое,

И скоро сбудутся мечты!

Жизнь веселая настала —

К нам пришел Иван Купала:

Будем весело опять

Всех водою обливать!

Вам — добра, любви, здоровья,

Чтобы счастья было вдоволь,

Всех обидчиков простить,

Не болеть и не грустить!

На Ивана на Купала

Шлю вам радостный привет.

От души желаю счастья,

Долгих, искрометных лет.

Пусть волшебный день сегодня

Все мечты осуществит.

И Всевышний вас любовью,

Миром, благом наградит.