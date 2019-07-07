Прикольные поздравления с днем рождения на 7 июля

Раки, рожденные 7 июля, представляют собой искателей истины, постигающих мир не путем непосредственного наблюдения, а через интуицию и эмоции.

Как губка вы впитываете окружающие вас энергии. Иногда вам бывает сложно провести различие между тем, что чувствуете вы, и тем, что приходит от других. Врожденная проницательность в области человеческого мышления может помочь добиться успеха в карьере, если вы станете действовать согласно своим предчувствиям.

Под влиянием напряжения, создаваемого требованиями профессии и критикой со стороны окружающих, рожденные 7 июля должны активно искать возможность любыми способами снять стресс. Особое внимание следует обратить на состояние сердца, кровяного давления и желудка. Спокойный уютный дом может стать своего рода убежищем, в котором рожденные 7 июля будут свободно мечтать. Регулярные физические упражнения не столь важны для них, поэтому не стоит упорствовать в этом плане. Рожденным в этот день, пожалуй, следует предоставить большую свободу на кухне — как в качестве поваров, так и едоков. Лишние калории не принесут им особого вреда.

Открытие — главенствующая тема в жизни рожденных 7 июля. Непреодолимая потребность обнажить чувства, мысли, фантазии как собственные, так и других людей, отличает этих индивидуумов от тех, кто привык скрывать свои переживания от посторонних глаз. Возможно, кто-то назовет их эксгибиционистами, но только не в медицинском смысле этого слова. Раскрываясь перед окружающими, рожденные 7 июля могут вызвать самую непредсказуемую реакцию — от мягкого шока до тяжелого потрясения.

Поздравления

Желаю жить и не тужить,

По вечерам вискарик пить.

А в выходной — шашлык на даче,

С друзьями верными в придачу.

Прожить желаю сотню лет

И есть омаров на обед,

С семьей в Дубае загорая,

Кататься только на "Ferrari".

На позитиве быть всегда,

Чтобы сбылась твоя мечта,

И в золоте всегда купаться,

Как можно чаще улыбаться.

Жить кайфово, офигенно,

Нереально, несравненно,

Потрясающе, прекрасно,

Сказочно, роскошно, классно,

Вкусно, пряно, ярко, страстно,

Упоительно, потрясно,

С обожаньем, с вдохновеньем

Я желаю в день рожденья!

Тебе желаю позитива,

И хорошего интима.

Яхту, дачу, самолет,

Состояние пускай растет.

Чтоб друзья не подводили,

А с тобой они чудили.

Чтоб здоровья бы хватало,

Красота не пропадала.

Было весело сегодня,

И на утро превосходно.

Будет в жизни вдохновение,

Поздравляю с днем рождения!

Желаю стрессов избежать

И по ночам спокойно спать.

Пускай здоровый пофигизм

Твой укрепляет организм,

А чтобы тонус не страдал,

Почаще наполняй бокал.

Желаю вечно улыбаться,

В золоте всегда купаться,

Друзей хороших не терять,

Которым можно доверять.

На позитивчике живи,

Тепло душевное храни.

Люби, дружи, умей прощать,

Родных ценить и уважать.

Удачу ты имей всегда,

Все остальное — лишь вода.

Пусть этот год пройдет на "ок",

Без сожалений и морок!