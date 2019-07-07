Прикольные поздравления с днем рождения на 7 июля

Как губка вы впитываете окружающие вас энергии. Иногда вам бывает сложно провести различие между тем, что чувствуете вы, и тем, что приходит от других. Врожденная проницательность в области человеческого мышления может помочь добиться успеха в карьере, если вы станете действовать согласно своим предчувствиям.
Под влиянием напряжения, создаваемого требованиями профессии и критикой со стороны окружающих, рожденные 7 июля должны активно искать возможность любыми способами снять стресс. Особое внимание следует обратить на состояние сердца, кровяного давления и желудка. Спокойный уютный дом может стать своего рода убежищем, в котором рожденные 7 июля будут свободно мечтать. Регулярные физические упражнения не столь важны для них, поэтому не стоит упорствовать в этом плане. Рожденным в этот день, пожалуй, следует предоставить большую свободу на кухне — как в качестве поваров, так и едоков. Лишние калории не принесут им особого вреда.
Открытие — главенствующая тема в жизни рожденных 7 июля. Непреодолимая потребность обнажить чувства, мысли, фантазии как собственные, так и других людей, отличает этих индивидуумов от тех, кто привык скрывать свои переживания от посторонних глаз. Возможно, кто-то назовет их эксгибиционистами, но только не в медицинском смысле этого слова. Раскрываясь перед окружающими, рожденные 7 июля могут вызвать самую непредсказуемую реакцию — от мягкого шока до тяжелого потрясения.
Поздравления
Желаю жить и не тужить,
По вечерам вискарик пить.
А в выходной — шашлык на даче,
С друзьями верными в придачу.
Прожить желаю сотню лет
И есть омаров на обед,
С семьей в Дубае загорая,
Кататься только на "Ferrari".
На позитиве быть всегда,
Чтобы сбылась твоя мечта,
И в золоте всегда купаться,
Как можно чаще улыбаться.
Жить кайфово, офигенно,
Нереально, несравненно,
Потрясающе, прекрасно,
Сказочно, роскошно, классно,
Вкусно, пряно, ярко, страстно,
Упоительно, потрясно,
С обожаньем, с вдохновеньем
Я желаю в день рожденья!
Тебе желаю позитива,
И хорошего интима.
Яхту, дачу, самолет,
Состояние пускай растет.
Чтоб друзья не подводили,
А с тобой они чудили.
Чтоб здоровья бы хватало,
Красота не пропадала.
Было весело сегодня,
И на утро превосходно.
Будет в жизни вдохновение,
Поздравляю с днем рождения!
Желаю стрессов избежать
И по ночам спокойно спать.
Пускай здоровый пофигизм
Твой укрепляет организм,
А чтобы тонус не страдал,
Почаще наполняй бокал.
Желаю вечно улыбаться,
В золоте всегда купаться,
Друзей хороших не терять,
Которым можно доверять.
На позитивчике живи,
Тепло душевное храни.
Люби, дружи, умей прощать,
Родных ценить и уважать.
Удачу ты имей всегда,
Все остальное — лишь вода.
Пусть этот год пройдет на "ок",
Без сожалений и морок!