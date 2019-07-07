Трогательные поздравления с днем свадьбы 7 июля: стихи и открытки

Свадьба - это всегда серьезный шаг в жизни человека.

Ни одно такое торжество не проходит без поздравлений в адрес молодых и их родителей.

Поздравления в стихах

Всегда друг друга берегите,

Цените, радуйте, любите.

Во всём друг другу доверяйте,

От всех невзгод оберегайте.

Сплели вы судьбы воедино,

Теперь навеки вы едины.

Пусть жизнь вас осыпает счастьем,

С пути исчезнут все ненастья.

От всей души вас поздравляем,

Достатка прочного желаем.

Ну и, конечно, шалунишек -

Здоровых, крепких ребятишек.

Для вас сегодня день особый.

Сегодня стали вы семьей.

Желаю быть прекрасным мужем

И потрясающей женой.

Друг друга, что бы ни случилось,

Любить ценить и уважать.

То чувство, что в вас зародилось,

Любой ценою сохранять.

Ведь вы - единое отныне,

Ничто пусть вас не разлучит.

И будьте вечно молодыми,

В сердцах пусть свет всегда горит.

День свадьбы - красивая, важная дата,

И память ее сохранит навсегда.

Пусть жизнь Ваша будет легка и богата,

Любовь бесконечна, сильна и чиста.

Храните в душе уважение друг к другу,

Умейте понять, промолчать и стерпеть.

Стремитесь быть вместе, скучайте в разлуке,

Не дайте огню в Вашем сердце сгореть.

Конечно же, счастья Вам, мира, достатка,

Хорошего сына, чудесную дочь.

Пусть в доме все будет и гладко, и славно,

И вместе гоните все горести прочь.

Сегодня у вашей семьи день рождения,

И прежде всего я хочу пожелать

Любви бесконечной, стального терпения

И так же друг друга всегда обожать.

Пускай ваш союз только крепнет с годами,

Совет и достаток наполнят ваш дом.

И помните, счастье вы строите сами -

Не важно, какая пора за окном.

Взаимной поддержки, детишек прекрасных,

Романтики, будням сухим вопреки.

Ночей - только жарких, а дней - только ясных.

Пусть будут невзгоды от вас далеки.

Много счастья, много денег

И, конечно же, любви.

Чтоб до старости хотели

И, само собой, могли!

Чтоб не спорили вы часто,

Чтобы слезы не лились.

Чтобы не было скандалов,

Находите компромисс.

Пусть дорога будет гладкой,

Без колючек и преград.

Чтобы жизнь - как сахар сладкий,

Чтобы дом - как райский сад!

В день свадьбы пожеланий много:

Любви, здоровья и добра,

Чтоб вашей жизненной дороге

Светила верности звезда.

Чтоб берегли сердца друг друга

В тоске и в радости - всегда.

И никакие пусть невзгоды

Вас не разлучат никогда!

Мы вас со свадьбой поздравляем!

Любви взаимной вам желаем,

Жить долго, счастливо всегда,

Чтоб не касалась вас беда!

Храните чувства свои долго,

Ликуйте вместе от восторга,

Старайтесь жить в любви и ласке

В семейной, райской, чудной сказке.

Не ссорьтесь и друг другу не грубите,

Любовь свою вы берегите.

Живите вместе много лет,

Не зная слез и горьких бед!