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Красивые поздравления с Днем семьи, любви и верности

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Красивые поздравления с Днем семьи, любви и верности
11:01 Сегодня Телеграф

В этот замечательный июльский день принято поздравлять друг друга, желать семейного счастья, любви, взаимопонимания и благополучия.

Украина уже отметила Международный день семьи 2019: он прошел 15 мая. А вот День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля, приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи и любви в православии.

 

Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!

День семьи, любви и верности — день основ нашей жизни, день самых светлых и искренних чувств. Поздравляю вас всех! Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье!

***

Если взять

Любовь и верность,

К ним добавить

Чувство нежность,

Все умножить

На года,

То получится —

Семья!

В прекрасный праздник — день семьи

Желаю верности, любви,

Достатка, верности, богатства.

И счастья дни пусть вечно длятся!

***

Семью цените вы всегда,

Пусть будет радость в вашем доме.

Пускай счастливая звезда

Хранит всех близких и знакомых!

Знаменательные события в истории: 8 июля 2019 года

Какой чудесный праздник – день семьи!

Прими, муж, поздравленья и привет!

Ты не смотри, что волосы мои

Покрылись серебром под властью лет.

По-прежнему мы молоды душой,

И в унисон биение сердец.

С тобой всегда нам очень хорошо,

Семья у нас – для юных образец.

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