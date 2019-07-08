Красивые поздравления с Днем семьи, любви и верности

Украина уже отметила Международный день семьи 2019: он прошел 15 мая. А вот День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля, приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи и любви в православии.
Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!
День семьи, любви и верности — день основ нашей жизни, день самых светлых и искренних чувств. Поздравляю вас всех! Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье!
***
Если взять
Любовь и верность,
К ним добавить
Чувство нежность,
Все умножить
На года,
То получится —
Семья!
В прекрасный праздник — день семьи
Желаю верности, любви,
Достатка, верности, богатства.
И счастья дни пусть вечно длятся!
***
Семью цените вы всегда,
Пусть будет радость в вашем доме.
Пускай счастливая звезда
Хранит всех близких и знакомых!
Какой чудесный праздник – день семьи!
Прими, муж, поздравленья и привет!
Ты не смотри, что волосы мои
Покрылись серебром под властью лет.
По-прежнему мы молоды душой,
И в унисон биение сердец.
С тобой всегда нам очень хорошо,
Семья у нас – для юных образец.