СМС-поздравления с днем свадьбы на 9 июля

Отправляйте самые лучшие поздравления со свадьбой влюбленным парам.
Поздравления
У вас сегодня день особый.
Вы стали мужем и женой.
Любите нежно вы друг друга
До вашей свадьбы золотой.
Лебединой верности,
Теплоты и нежности,
Каждый день — терпения,
В браке — уважения.
Сладости вам только!
А в день свадьбы: «Горько!»
Любите, терпите, прощайте,
Дарите друг другу себя,
И вашу любовь сохраняйте
На долгие вы времена.
С вашей свадьбой поздравляю,
Счастья я семье желаю,
Жить в гармонии всегда,
Вам богатства и добра!
Молодые, поздравляю!
Счастья искренне желаю!
Пусть союз ваш будет крепок,
А еще — здоровых деток.
Ох, что-то стало очень горько,
Скорее надо подсластить.
Желаем жениху с невестой
До старости счастливо жить!
С вашей свадьбой поздравляю,
От души я вам желаю,
Быть счастливыми всегда,
Вместе вам прожить века!