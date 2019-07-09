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СМС-поздравления с днем свадьбы на 9 июля

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СМС-поздравления с днем свадьбы на 9 июля
16:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Свадьба — соединение любящих сердец, одно из славных эпизодов в жизни всякого человечка.

Отправляйте самые лучшие поздравления со свадьбой влюбленным парам.

Поздравления

У вас сегодня день особый.

Вы стали мужем и женой.

Любите нежно вы друг друга

До вашей свадьбы золотой.

Лебединой верности,

Теплоты и нежности,

Каждый день — терпения,

В браке — уважения.

Сладости вам только!

А в день свадьбы: «Горько!»

Любите, терпите, прощайте,

Дарите друг другу себя,

И вашу любовь сохраняйте

На долгие вы времена.

С вашей свадьбой поздравляю,

Счастья я семье желаю,

Жить в гармонии всегда,

Вам богатства и добра!

Молодые, поздравляю!

Счастья искренне желаю!

Пусть союз ваш будет крепок,

А еще — здоровых деток.

Ох, что-то стало очень горько,

Скорее надо подсластить.

Желаем жениху с невестой

До старости счастливо жить!

Нежные поздравления со свадьбой на 8 июля в прозе и открытках

С вашей свадьбой поздравляю,

От души я вам желаю,

Быть счастливыми всегда,

Вместе вам прожить века!

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