Короткие поздравления с днем рождения на 10 июля

Вы родились 10 июля, знак зодиака Рак. Жизненно важными ключами к вашему успеху являются мотивация и настойчивость.

Вы честолюбивы, энергичны и нетерпеливы, но при этом сдержанны и вдумчивы. Жизнь многое сулит вам, поэтому у вас может возникнуть желание попробовать разные профессии прежде, чем остановиться на чем-то одном.

Вы полны решимости и энергии. Существует, однако, вероятность, что в своих поисках лучшего будущего, вы не раз все бросите и начнете сначала.

Природная неугомонность предполагает, что вам следует избегать монотонности, проявляя активность и стремясь к разнообразию. Тем не менее, долговременные планы и инвестиции, сделанные ради уверенности в будущем, могут успокоить вас.

Вы оригинальны, умны и быстро учитесь на собственном опыте. При этом вы непостоянны и наделены чувствительной душой; ваши предчувствия, поразительно верные, часто помогают вам правильно оценивать возникающие возможности.

Оставаясь восприимчивым и оптимистичным, вы поймете, что если вы не добились успеха в первый раз, то всегда можете сделать еще одну попытку.

После 12 лет возрастут ваши силы и творческие способности, что заставит вас проявлять большую уверенность в общении с людьми. В 42 года вы станете практичнее и аналитичнее, у вас возрастут разборчивость и аккуратность в делах.

В 72 года вы начнете интересоваться родственными отношениями, добиваться гармонии и равновесия или развивать свои художественные и литературные таланты.

Твой сегодня пришел день рождения.

Пожелаю тебе, без сомнения,

Много счастья, здоровья, везения,

Достижений, удачи, терпения.

Путь к тебе пусть все беды забудут,

Лишь любовь и успех рядом будут.

Пускай судьба приятно удивляет

И новые возможности подарит,

Разделит радость близкая душа,

А жизнь безмерно будет хороша!

***

Поздравляю, поздравляю!

Много радости желаю,

Много денег и любви,

Успеха, славы впереди,

Долголетия и счастья.

Пусть уходят все ненастья.

Желаю счастья, здоровья, тепла

И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.

Всегда был уют и теплый был свет,

А дом чтоб родной защищен был от бед.

***

C днем рожденья поздравляю,

Счастья яркого желаю,

Чтобы от его лучей

Было на душе светлей!

Поздравляю с днем рожденья

И желаю вдохновенья,

Лет до ста счастливо жить,

По реке удачи плыть!

***

С прекрасным днем рождения,

Веселья, настроения,

Чтоб было все отлично,

Живи оптимистично.

Пусть будет в жизни сказка,

И от любимых ласка.

Пусть мечты сбываются,

Мудрость добавляется,

Здоровье улучшается,

Пусть светится душа!

Бери от жизни смело

Все то, чего хотелось.

Поздравляем, поздравляем

С днем рождения тебя!