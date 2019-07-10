Короткие поздравления с днем рождения на 10 июля

Вы честолюбивы, энергичны и нетерпеливы, но при этом сдержанны и вдумчивы. Жизнь многое сулит вам, поэтому у вас может возникнуть желание попробовать разные профессии прежде, чем остановиться на чем-то одном.
Вы полны решимости и энергии. Существует, однако, вероятность, что в своих поисках лучшего будущего, вы не раз все бросите и начнете сначала.
Природная неугомонность предполагает, что вам следует избегать монотонности, проявляя активность и стремясь к разнообразию. Тем не менее, долговременные планы и инвестиции, сделанные ради уверенности в будущем, могут успокоить вас.
Вы оригинальны, умны и быстро учитесь на собственном опыте. При этом вы непостоянны и наделены чувствительной душой; ваши предчувствия, поразительно верные, часто помогают вам правильно оценивать возникающие возможности.
Оставаясь восприимчивым и оптимистичным, вы поймете, что если вы не добились успеха в первый раз, то всегда можете сделать еще одну попытку.
После 12 лет возрастут ваши силы и творческие способности, что заставит вас проявлять большую уверенность в общении с людьми. В 42 года вы станете практичнее и аналитичнее, у вас возрастут разборчивость и аккуратность в делах.
В 72 года вы начнете интересоваться родственными отношениями, добиваться гармонии и равновесия или развивать свои художественные и литературные таланты.
Твой сегодня пришел день рождения.
Пожелаю тебе, без сомнения,
Много счастья, здоровья, везения,
Достижений, удачи, терпения.
Путь к тебе пусть все беды забудут,
Лишь любовь и успех рядом будут.
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!
***
Поздравляю, поздравляю!
Много радости желаю,
Много денег и любви,
Успеха, славы впереди,
Долголетия и счастья.
Пусть уходят все ненастья.
Желаю счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед.
***
C днем рожденья поздравляю,
Счастья яркого желаю,
Чтобы от его лучей
Было на душе светлей!
Поздравляю с днем рожденья
И желаю вдохновенья,
Лет до ста счастливо жить,
По реке удачи плыть!
***
С прекрасным днем рождения,
Веселья, настроения,
Чтоб было все отлично,
Живи оптимистично.
Пусть будет в жизни сказка,
И от любимых ласка.
Пусть мечты сбываются,
Мудрость добавляется,
Здоровье улучшается,
Пусть светится душа!
Бери от жизни смело
Все то, чего хотелось.
Поздравляем, поздравляем
С днем рождения тебя!